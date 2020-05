El 2 de mayo se multiplicaron por 16 las salidas a la calle

El comportamiento de los aragoneses está siendo ejemplar este confinamiento. Es lo que ha dicho Rafael Pérez, experto en BIG DATA y en análisis del movimiento durante esta pandemia. Este especialista ha participado en uno de los foros que organiza de forma virtual ADEA, la Asociación de Directivos de Aragón.

Según los datos que maneja, el IV BARÓMETRO GEOQ – CRISIS COVID19 refleja que el pasado 27 de marzo, con la salida de los niños a la calle, se multiplicó por 12 el trafico de personas con respecto a lo que venía siendo habitual los dos últimos meses de confinamiento. Y el día 2 de mayo, por 16. Y más datos: a finales de febrero se observó un aumento de los desplazamientos a los centros de salud de entre un 12 y 18%. La segunda semana de marzo aumentó el tráfico a las Urgencias. En el caso de Zaragoza, se llegaron a dar picos en los que se multiplicó por 6 la afluencia de personas. La situación fue muy diferente en Huesca y Teruel, dónde GeoQ no confirmó afluencias tan importantes como en la capital. Solo a partir del día 11 de abril GeoQ comenzó a registrar un paulatino descenso en el número de afluencias, aunque no fue hasta la última semana de ese mes cuando realmente no se llegó a una cierta normalidad.

De los llamados servicios esenciales, también Aragón tuvo una afluencia masiva durante ciertas fechas a supermercados e hipermercados. Desde del lunes 13 se había multiplicado por cuatro. En torno al día 21 fue cuando GeoQ registró el mayor pico de afluencia a estos establecimientos de alimentación, con cifras de personas cinco veces superiores a las habituales. En el mes de abril se fue recuperando poco a poco la normalidad, y no es hasta la segunda quincena de ese mes cuando la afluencia es similar a las de otros años en esta época. Y un apunte más: según este informe el fin de semana de la declaración del Estado de Alarma se multiplicaron por dos la asistencia a sucursales bancarias.

Rafael Pérez cree que "el parón ha sido ejemplar, con una disminunción de movimientos de un 95%. Conviene que lo recordemos. Somos más comprometidos y solidarios de lo que nos pueden hacer llegar a ver". Sobre la geolocalización y el control de la privacidad que puede llevar aparajeada esta pandemina, Rafael Pérez considera que "se puede gestionar perfectamente. No es un problem técnico, ni de ingenieria, ni si quiera legal. Es un problema de confianza, y de dónde están los datos, quién los maneja y para qué".

El foro ADEA también ha profundizado sobre el papel de las redes sociales. Frente a los bulos y las facke news es imposible saber qué es la verdad. Es lo que opina el analista en redes, Eugenio Guerrero. Y lo más peligroso, dice, son las medias verdades que pueden resultar más creíbles. "Todo está influenciado por el interés político", ha dicho.

Además, Guerrero cree que "las redes sociales no dan la temperatura real ni pro ni antigubernamental. Y si así fuere, tenemos un gran problema, porque estamos abocados a continuar con nuestra historía de enfrentamientos". "Es muy peligroso el enconamiento y la beligerancia entre un bando y otro. No hay término medio", añade. Considera que en la vida real las reacciones son más mesuradas. Y ha apuntado un dato: Unidas Podemos es de los partidos que más está invirtiendo en comunicación en redes: 3.000.000 de euros.

