El matadero de Binéfar continúa sus obras a pesar de la detención de su propietario

Las obras del matadero de Binefar siguen adelante. El propietario del Grupo Pini, empresa que pone en marcha en Aragón el mayor matadero de Europa, ha sido detenido en Hungría por fraude fiscal. Se encuentra en prisión provisional sin fianza.

El Gobierno de Aragón ha advertido de que estará vigilante ante las actuaciones que realice el Grupo PINI en Binéfar. La empresa ya ha dicho que las obras de este matadero se llevan a cabo a través de Litera Meat, una filial del Grupo PINI. Se desvinculan así de cualquier tipo de actividad ilícita que haya podido realizar el propietario del Grupo Pini, Piero Pini, en Hungría o en Polonia, donde ya fue detenido por motivos similares en 2017.

La construcción del matadero de Binefar está prácticamente finalizada y se prevé su puesta en marcha en las próximas semanas generando 1.600 puestos de trabajo cuando esté a pleno rendimiento. La consejera de economía, Marta Gastón, asegura que la DGA no ha recibido ninguna notificación que altere el calendario previsto.

Gastón considera que la detención de Piero Pini se trata un asunto privado que no tiene que poner en peligro la inauguración del matadero de Binéfar: "El proyecto empresarial está avanzando a falta de unas semanas para su puesta en marcha. Los asuntos personales y privados no tienen que entorpecer la inauguración".

El Gobierno de Aragón no tiene previsto contactar con el Grupo Pini. Sin embargo, las críticas no han tardado en llegar por parte de la oposición. Desde Podemos su secretario general en Aragón, Nacho Escartín, pedía responsabilidades: "Ya avisamos de que los promotores estaban siendo investigados con visos de ser condenados. Yo me pregunto si la consejra Gastón no sabia nada. No puede ser que no supiera nada".

Mientras, desde el Partido Popular, su diputada Marian Orós solicita que el presidente de Aragón, Javier Lambán dé explicaciones: "Lambán deberia explicar por qué no informaron de que el dueño de Pini fue detenido. La detención era conocida por el Gobierno de Aragón y se ocultó".

El Grupo PINI ya tuvo problemas en el inicio de las obras de este matadero por iniciarlas sin licencia municipal. El proyecto fue declarado de interés autonómico por el Gobierno de Aragón. El proceso de selección de trabajadores también continúa abierto.

Síguenos en Twitter: @CopeZaragoza