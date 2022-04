Mascarillas: entre la precaución y las ganas de ver sonrisas

La mascarilla deja de ser obligatoria en interiores desde este miércoles, con las excepciones que se han publicado en el BOE. La tendremos que seguir llevando, por ejemplo, en hospitales, farmacias, residencias o en el transporte público. En los centros de trabajo, serán los servicios de prevención de riesgos los que decidan qué hacer. ¿Pero qué va a hacer la gente? ¿Nos vamos a quitar todos la mascarilla?

En la calle hay opiniones para todos los gustos. Incluso en exteriores, donde hace ya tiempo que no es obligatoria, muchas personas la siguen llevando "por precaución" o incluso "por costumbre". Pero hasta entre quienes van sin ella hay una opinión mayoritaria: la seguirán usando cuando entren en un lugar cerrado. Al menos de momento.

Las razones son casi siempre las mismas: la mascarilla "da seguridad" y todavía es "demasiado pronto" para desprenderse de ella. "El virus no se ha ido", asegura una viandante. "Tengo a mi madre mayor, lo hago por seguridad", comenta otra mujer.

Hay quien incluso asegura que se ha "acostumbrado a ella" y que ponérsela es "como abrocharse el cinturón de seguridad cuando entro en el coche". Lo cierto es que entre quienes deciden usarla "en centros comerciales" o "en el ascensor" pero se la quitan en cuanto pueden hay "ganas de normalidad".

Ese deseo de normalidad es precisamente lo que más motiva a quienes sí han decidido dejar de llevarla en interiores. Aunque también estas personas admiten que se la pondrán cuando haya aglomeraciones. En cualquier caso, describen poder deshacerse de ella como "una liberación". "Es un engorro trabajar con ella", nos dice una empleada de un comercio. "Si no es obligatoria, no me la pienso poner y no voy a obligar a nadie a que la lleve, siempre con precaución y respeto", asegura la dueña de una zapatería.

Sí será obligatoria en el transporte público, en el autobús y el tranvía. Los usuarios lo entienden y creen que es lo adecuado. "Va muy lleno y hay otros virus también, como la gripe, me parece bien", comenta una joven que acaba de bajar del autobús. "Estamos vacunados y es menos grave pero esto no ha terminado", dice otra usuaria.

¿Y las ventas? ¿Han bajado? ¿Se compran menos mascarillas? En las farmacias nos dicen que, "de momento, no". "Hay mascarillas por todos sitios, se siguen vendiendo pero menos", admite una empleada de una farmacia. "No hemos notado menos, pero la gente tiene mascarillas en casa para dar y regalar, se irá notando poco a poco", asegura otro farmacéutico.

Y poco a poco también es posible que nos acostumbremos a esta nueva realidad. Aunque, por ahora, las mascarillas siguen siendo la imagen predominante. El tiempo dirá si esa estampa ha venido para quedarse o si, quién sabe, todos volvemos a vernos la sonrisa...

