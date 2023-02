Zaragozanos ante la retirada de la mascarilla en el transporte: "La seguiré llevando por precaución"

Adiós a la mascarilla en el transporte público. Desde este miércoles, por fin, los zaragozanos pueden subirse al bus y al tranvía sin mascarilla pero la mayoría de ellos han optado por seguir manteniendo esta medida de protección. Precaución y responsabilidad son las palabras más escuchadas entre quienes opinan sobre la retirada de la mascarilla en el transporte.

"Yo la llevo y mi intención es seguir llevándola. He cogido el transporte público esta mañana y la he seguido llevando. Creo que se podría mantener sin problemas porque no dejas de estar con mucha gente en un habitáculo cerrado", nos comentaba un zaragozano que iba a coger su autobús en Paseo Sagasta.

"Si el autobús está muy lleno, me la pondré"

Un matrimonio zaragozano optaba también por la precaución. "Es opcional pero yo no me la voy a quitar, esperaré un poco porque prefiero ser precavida pero cada uno es libre de llevarla o no. No me parece mal que la gente se la quite", afirmaba ella. "La llevo en el bolsillo para ponérmela en cuanto suba al bus. Las personas mayores somos las que tenemos que tener más precaución", nos contaba él.

La mayoría de los usuarios del transporte público no se han dejado la mascarilla en casa. "Yo la llevo en el bolsillo por si acaso. Si el autobús está muy lleno, me la pondré", nos contaba una viajera de la línea 33. "Si me la pongo será por cuestión personal mía. Si me noto que estoy resfriado, me la pondré por proteger también al resto de personas pero si no tengo síntomas de nada, no me la pondré. Retirar su obligatoriedad quizás pueda traer contagios no solo de COVID sino de resfriados y demás, pero no me parece mal que la retiren", afirmaba en COPE otro zaragozano.

En lo que todos los zaragozanos con los que hemos hablado están de acuerdo es que la mascarilla se siga manteniendo en hospitales, centros de salud y residencias. "Veo bien la medida de que la retiren, pero yo la voy a seguir llevando dentro del transporte público por precaución. Trabajo en una residencia y allí hay que llevarla porque hay personas que están muy delicadas", nos contaba una joven trabajadora de un centro de mayores. Desde este miércoles además, también se retira la mascarilla en taxis, ópticas y ortopedias.

Síguenos también en Twitter y Facebook.