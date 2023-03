Más de un millar de firmas para abolir la prostitución

En este 8 de marzo, día internacional de las mujeres, quédate con esta cifra: 4 de cada 10 hombres en España han consumido prostitución alguna vez. Piensa en ella la próxima vez que te sientes a la mesa con un grupo de amigos.

La prostitución es una de las caras más duras y extremas del machismo. Detrás de las víctimas de explotación sexual hay sufrimiento hay historias terribles de abuso, de trata de seres humanos y, en definitiva, de esclavitud.

Por ello, 106 asociaciones, 29 de ellas de Aragón, han presentado en el registro del Ayuntamiento de Zaragoza una solicitud para elaborar una ordenanza municipal para abolir la prostitución en la ciudad. Han recogido más de 1.100 firmas.

Al frente de ellas está Abolicionistas Aragón, cuyo objetivo final es «que exista una Ley Orgánica abolicionista del sistema prostitucional», como señala Maite Polo, una de sus portavoces. Pero, mientras eso llega, le piden a los Ayuntamientos que elaboren ordenanzas que castiguen al consumidor y, sobre todo, que proteja a las mujeres prostituidas.

Hasta el momento, ningún Ayuntamiento en Aragón ha regulado en este sentido, como sí han hecho otros consistorios en la Comunidad Valenciana, Andalucía o Castilla y León.

«El consumo se debe a que hay prostituidores, puteros; y también hay gente que se lucra, los proxenetas», señala Polo. Para ellos, Abolicionistas Aragón propone sanciones, en función de la gravedad de los hechos, como hacen esos otros ayuntamientos que sí cuentan con ordenanzas al respecto.

Pero la pata fundamental de la ordenanza es la protección y la recuperación de las mujeres prostituidas. «Hay que establecer un sistema de atención psicológica, de salud, de alternativa laboral e incluso de vivienda porque, si no, no hacemos nada. No perseguimos a las mujeres prostituidas, al revés, las apoyamos porque ellas son las víctimas de una extrema violencia de género», puntualiza Polo.

Entre los objetivos fundamentales de Abolicionistas Aragón figura también la sensibilización y la formación. "No puede ser que chicos, jóvenes y adultos se socialicen pensando que los cuerpos de las mujeres son mercancía que se puede comprar, el deseo no se puede comprar, no son relaciones sexuales, es un abuso de poder", asegura.

La plataforma ha entregado su manifiesto y su pospuesta tanto en el registro como a los grupos municipales. «Somos conscientes de que faltan dos meses para las elecciones, pero siempre estamos a tiempo porque después de este gobierno vendrá otro, del mismo signo o contrario, y este asunto no se puede dejar de lado», concluye.

