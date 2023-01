Más madera para el incendio del PAR

El lío interno del PAR escribe un nuevo capítulo que, a buen seguro, no será el último. 18 de los 25 miembros de la Ejecutiva se reunieron este jueves en la sede de la formación y acordaron recurrir la sentencia que anuló el Congreso del partido. Uno de ellos, el senador Clemente Sánchez Garnica, ha explicado este viernes en COPE que “el abogado designado ya está trabajando para que el recurso se pueda presentar el lunes”, el día que concluye el plazo legal para hacerlo.

Una decisión que llega después de haber solicitado el pasado martes una reunión “urgente y extraordinaria de la Comisión Ejecutiva” que el presidente de la formación, Arturo Aliaga, “no consideró conveniente”. Sánchez Garnica insiste en que han intentado “por activa y por pasiva” hacerle cambiar de opinión pero, llegados a este punto, “el recurso es la única forma de garantizar que el PAR pueda presentarse a las elecciones de forma libre, independiente y sin ataduras”.

En esa reunión no estuvo Arturo Aliaga, que se opone al recurso y entiende que el acuerdo que se ha tomado no tiene validez, porque quienes la toman no forman un órgano colegiado. En un duro mensaje por escrito, les comunicó que no se iba a oponer a la decisión, aunque dejó claro que “si alguien impugna el acuerdo, no seré yo quien lo defienda públicamente”.

Sánchez Garnica afirma que la Ejecutiva que se reunió el pasado 2 de diciembre acordó estudiar la posibilidad de recurrir la sentencia, “pero este debate nunca se ha llegado a producir”. Aliaga, por su parte, niega que fuera así y les acusa de tener “intereses particulares” que “vuelan hacia otros posicionamientos cual gaviotas”, en lo que parece una clara referencia al PP.

“EL PAR TRASCIENDE A LAS PERSONAS”

Sánchez Garnica asegura que respeta la presidencia pero insiste en que el partido “trasciende a las personas que lo integran”. Advierte de que “hay un peligro fuerte y real de que el PAR no se pueda presentar a las elecciones, lo que sería una anomalía democrática” e insiste en que en el partido “son todos necesarios, los críticos y los no críticos”. “La pregunta es si queremos salvar al partido o no, cada cual tendrá que asumir su responsabilidad”, asegura.

Dentro de esa posición, rechaza que se les califique como una “tercera vía”. “Hacemos un llamamiento a todos los grupos que discrepan para confluir en la unidad de acción y hacer un congreso de renovación para septiembre u octubre, sin vetar absolutamente a nadie, pero con generosidad y sin egos”, ha asegurado.

En este sentido, ha dicho no entender la razón que ha llevado a Aliaga a no reunir a la Comisión Ejecutiva. “No es lógico, no ha habido posibilidad de interlocución”, ha lamentado. El senador asegura que hasta el último momento se intentó que Aliaga estuviera presente en la reunión. “Hemos sido leales, prudentes y responsables”, asegura.

Síguenos en Twitter y Facebook