Más de 120 personas se reúnen en dos fiestas ilegales en Zaragoza

La Guardia Civil ha desmantelado dos fiestas ilegales que no cumplian con las medidas sanitarias actuales. Ambas se produjeron en la noche del pasado domingo en dos localidades zaragozanas. La primera se disolvió en un domicilio del municipio de Chiprana donde se había organizado una fiesta con más de 20 personas. Recordamos que, en el nivel 2 de alerta modulado actual en Aragón, las reuniones tanto en ámbito público como privado siguen limitadas a 10 personas con la excepción de eventos que se celebran en la hostelería como pueden ser bautizos o bodas.

Por tanto, esta reunión no cumplía la normativa. Así, agentes de la Guardia Civil de Caspe que se encontraban prestando servicio de seguridad ciudadana por la localidad de Chiprana, escucharon música a todo volumen que podría provenir del interior de algún domicilio ya que no se observaba a ninguna persona por la vía pública. Una vez localizada la vivienda, la Guardia Civil se personó en el lugar y verificó cómo en el interior del inmueble se estaba celebrando una fiesta a la que asistían un total de 22 personas no convivientes. Los agentes informaron a los allí presentes que según la normativa vigente de la ley sanitaria por la pandemia, dicha celebración no estaba permitida. Tras la identificación de todos ellos se procedió a disolverla interponiendo las correspondientes propuestas para sanción a los asistentes.

Por otra parte, también se disolvió en la madrugada del domingo un macrobotellón en el municipio de Mequinenza. En este caso estaban participando más de 100 personas que se encontraban reunidas en un aparcamiento municipal con la música a todo volumen, consumiendo bebidas alcohólicas y sin respetar las medidas sanitarias. Ante la actitud de los asistentes, que hicieron caso omiso a las indicaciones de los agentes y se mostraban reacios a la presencia de la Guardia Civil, se solicitó apoyo a otras patrullas para proceder a la disolución de esta concentración, llegando al lugar efectivos de la Comandancia de Huesca que se encontraban próximos a la zona.

Una vez identificados los asistentes se procedió a la disolución de la concentración, efectuándose más de 50 propuestas para sanción. En total, se han interpuesto más de 70 propuestas para sanción entre las dos celebraciones.

