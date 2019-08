Más de 100 colmenas han sido atacadas por osos en el Pirineo aragonés

106 colmenas han sido atacadas por osos en el Pirineo aragonés. El último ataque se registró ayer mismo y en él fueron dañadas, e incluso destruidas, 26 colmenas. Ante ello, UAGA pide medidas inmediatas.

El oso está siendo uno de los grandes problemas de la ganadería aragonesa, pero también afecta a la apicultura. La heladas tardías y la sequía han provocado cambios en los hábitos alimenticios del oso. Ante la ausencia de flora e insectos, este animal ha empezado a comportarse de forma anómala buscando alimento en las crías de abeja que se encuentran en el interior de las colmenas.

"No queremos la convivencia con el oso. El oso no debería estar aquí. Deberían tomarse más medidas de geolocalización en tiempo real, para saber dónde se encuentran la mayor parte de los osos en cada momento. No hemos recibido ninguna indemnización y claro, nosotros reclamamos indemnizaciones de las cuales se nos ha excluido sin saber el motivol. Somos una de las partes de la ganadería más influyentes en el ecosistema y se nos excluye de las indemnizaciones", nos asegura en declaraciones a Cadena COPE, Pedro Loscertales, el responsable del sector apícola de UAGA que solicita medidas urgentes para hacer frente a los ataques del oso.

Así, los apicultores reclaman también para ellos, las indemnizaciones que ya perciben las ganaderías de caprino y ovino atacadas por osos. Se estima que hay 40 osos en el lado aragonés del Pirineo y otros 40 en el lado francés. En Francia ya se han registrado este año más de 700 ataques a ganaderías. Los agricultores y ganaderos temen que ese efecto pueda llegar también a Aragón.

