Miguel Marzo: "¿Porqué en otros países ya se han tomado decisiones y aquí no?"

El presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, ha acusado al Gobierno central de no haber reaccionado a tiempo y de no haber hecho nada ante la situación tan complicada que estamos viviendo. Según el presidente de la patronal, este problema no es nuevo, ya que el precio de la luz -recuerda- lleva subiendo desde el pasado verano. Lo que ha hecho la guerra en Ucrania es multiplicarlo por dos.

Marzo, que se ha mostrado partidario de bajar los impuestos, cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha hecho nada y no entiende porqué está tardando tanto cuando otros paises ya han dado el paso. Para Miguel Marzo, la falta de suministros y el aumento de los costes de la energía ha provocado ya que muchas empresas aragonesas se vean obligadas a parar su producción.

Justo cuando se cumple un mes del inicio de la guerra en Ucrania con la invasión rusa, el Gobierno de Aragón ha explicado hoy en las Cortes a petición del PP, las medidas que está tomando para afrontar esta situación y minimizar las consecuencias para la economía aragonesa. Los populares le han recordado al Ejecutivo que no solo han comenzado ya a parar sus producción empresas como Stellantis, CAF, Pikolín, Alumalsa o Balay. También peligra la viabilidad de las explotaciones ganaderas, comienza a notarse la falta de materias primas y los precios se han disparado. La diputada del PP Carmen Susín, le ha pedido al Gobierno entre otras cosas, que reduzca los impuestos para compensar esa pérdida de poder adquisitivo.

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha recordado que ellos están actuando dentro del margen que tienen las Comunidades Autonómas. De todas formas, en la Conferencia de Presidentes de La Palma, Aragón reclamó entre otras cosas recuperar el fondo de solvencia empresarial y un nuevo fondo especial de ayudas para hacer frente a esta situación.

