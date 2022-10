Martín: "No hacemos nada con reducir el consumo energético, si el precio no para de subir"

El pasado viernes finalizó el plazo que inicialmente dio el gobierno a los comercios, bares y restaurantes para la instalación de puertas automáticas en la entrada de estos establecimientos con el fin de conservar la temperatura interior y evitar el derroche de energía. Una medida que muchos no pueden permitirse y que otros no han tenido tiempo material de poder instalar. Por eso han pedido una moratoria y ayudas económicas para afrontar este gasto que muchos no han podido realizar.

Para la mayoría de los propietarios de estos establecimientos se trata de una normativa precipitada que incluye medidas muy vagas y poco concretas como ha explicado en COPE el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Aragón HORECA, Fernando Martín.

Según los cálculos de la Confederación Española del Comercio solo un 10% de los establecimientos de todo el país han adaptado sus establecimientos a esta normativa. Muchos empresarios han optado por esperar a que se defina un poco más esta norma para evitar que ocurra como con la Ley Antitabaco con la que se hizo un gasto innecesario en mamparas que luego hubo que retirar.

En muchos casos ha sido imposible aplicar ese cierre automático por las reducidas dimensiones del local. Los que sí cumplen con esta medida son los grandes almacenes, las cadenas comerciales y los supermercados.

El problema es que estas medidas y el gasto que conllevan, llegan en un momento en el que la factura de la luz y el gas está por las nubes y en el que muchos comerciantes y hosteleros todavía no se han recuperado de los daños ocasionados por la pandemia.

Síguenos tambien en Twitter y Facebook.