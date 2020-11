María, trabajadora en una residencia de ancianos: "La situación es fatídica"

Las residencias vuelven a estar muy afectadas por la pandemia en Aragón. En estos momentos 77 residencias han confirmado contagios de coronavirus con un total de 1.100 personas afectadas. Además, durante esta segunda oleada ya han fallecido 249 personas en residencias de ancianos aragonesas.

"La situación es fatídica. Tenemos mucha concentración en diez residencias de alta positividad, pero los datos son los que son, con 249 fallecidos en esta segunda ola. La situación está muy mal, es muy compleja", afirma María Soriano, trabajadora de una residencia y encargada del sector de la dependencia en CCOO. El Ejército está realizando tareas de desinfección en los 10 centros más afectados por la pandemia.

En cuanto a seguridad ha habido cambios con los planes de contigencia de las residencias para poder frenar el virus dentro de las residencias, pero resultan insuficientes. "Los datos demuestran que estos planes de contingencia no están funcionando. La causa la achacaría a la falta de realización de pruebas diagnósticas y su tardanza, no solo entre residentes, sino también entre trabajadores. Si se hicieran de forma periódica, el control podría ser mucho mayor", afirma María en COPE.

Además, recuerda, que no haya un contacto estrecho con un positivo, no quiere decir que no se contagie el virus: "Puede ser que la persona sea asintomática", advierte. Todo ello se agrava por el escaso número de trabajadores que hay en las residencias. "Partimos de la base de que el personal en las residencias es muy escaso. Esto en una situación de pandemia empeora mucho. En cuanto hay un brote o un contacto estrecho con cuaretena, elllo supone menos trabajadores y más carga de trabajo. Si antes de la pandemia había muy muy pocos trabajadores, ahora la situación está todavía más complicada", asegura María.

