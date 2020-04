La manifestación del Primero de Mayo será virtual y se celebrará en twitter

A poco más de una semana para la celebración el Primero de Mayo, la situación de excepcionalidad que vivimos debido a la crisis sanitaria ha obligado a adaptar la comemmoración del Día del Trabajador a las tecnologías digitales. La imposibilidad de ejercer el derecho de reunión y manifestación ha llevado a los sindicatos a organizar un día repleto de actos a través de las redes sociales, que incluirá como colofón un concierto a las seis de la tarde del rapero Kase.O junto a otros artistas e intelectuales. Además a las 12 del mediodía se rendirá un homenaje a todos los trabajadores que participan en los servicios esenciales. Y ambos sindicatos han hecho un llamamiento a la ciudadanía a que salgan a las 20.00 a los balcones y hagan extensivo ese aplauso a todos los trabajadores.

El plato fuerte llegará a las 13.30 cuando se producirá una “manifestación virtual” a través de twitter bajo el lema "Trabajo y Servicios Públicos. Otro modelo social y económico es posible" cuyo objetivo va a ser exigir un cambio en el modelo económico y social, que se proteja la salud de la ciudadanía, salvar empleos y empresas, y normalizar el retorno, paulatino, a la actividad económica.

A pesar de alabar ciertas medidas del Gobierno de España, como la flexibilización de los ERTE y la prolongación de una renta mínima, el secretario general de UGT, Daniel Alastuey ha reivindicado que se establezcan distintos impuestos a las empresas distribuidoras de entretenimiento, como Netflix o Amazon, que ha calificado como las “grandes beneficiarias” de esta crisis. “Lo importante es que las empresas lleguen vivas al final de la crisis y no se pierdan puestos de trabajo”, ha reconocido el portavoz de UGT, aunque ha manifestado que “debemos repensar nuestro modelo económico”. En este sentido, ha resaltado el papel de las tecnologías digitales en el teletrabajo y la producción nacional de servicios esenciales, como todo el material sanitario que, hasta ahora, procedía de terceros países.

El secretario general de UGT también ha incidido en la problemática del medio ambiente, “que seguirá ahí cuando esto acabe”, así como en un nuevo modelo de relaciones laborales. “Este sistema debe recuperar los salarios y los derechos que perdimos tras la anterior crisis”, ha enfatizado Alastuey, quien tampoco se ha olvidado de la derogación de la reforma laboral.

Por su parte el secretario regional de CCOO Manuel Pina, ha asegurado que “tenemos una industria abajo una fuerte presión porque se centraba en el beneficio empresarial con costes bajos para poder competir con otros países”. “Hemos tenido ingenieros de fábricas de coche construyendo respiradores con los mismos materiales que disponían”, ha denunciado Pina, quien, a pesar de reconocer que saldría más cara su producción en España, también ha manifestado su carácter esencial. Por tanto, esta crisis “ha hecho que nos replanteemos el valor de trabajos menospreciados”, ha apuntado Pina, como los ligados a toda la cadena alimenticia.

Ambos secretarios también han incidido en la necesidad de la reapertura de la actividad laboral, pero han reconocido que la sanidad afecta a cualquier decisión. “Algunos sectores no vuelven a la actividad porque no ven condiciones para producir alfo que no van a vender”, ha lamentado Alastuey.

