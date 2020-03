Manifestación agraria histórica por el centro de Zaragoza

Manifestación histórica de los agricultores y ganaderos aragoneses. Cinco columnas con 2.000 tractores procedentes de toda la comunidad han llegado a Zaragoza y se han movilizado por el centro de la ciudad. Piden medidas urgentes ante un sector que, aseguran, es insostenible.

Precios justos, una PAC que no tenga en cuenta los derechos históricos o medidas para el relevo generacional son algunas de sus reclamaciones. Detrás de esta manifestación hay historias como la de Rodolfo de Calatayud: "Yo tengo cultivos frutales y somos los más desprotegidos porque no tenemos ayudas de la PAC. Cada vez vamos a peor: veto ruso, los aranceles, el cambio climático... Cada vez hay más heladas tardías y pedregadas. O nos ayudan, o cerramos los pueblos".

Testimonios de los manifestantes para COPE

Otro de los manifestantes era Ignacio que llegaba desde la localidad de Moros: "Mi explotación está en Moros, tengo frutales y somos los más perjudicados porque no tenemos PAC. Esta zona además, es muy problematica en cuanto a heladas. No queremos cobrar nada que no nos corresponda, pero sí queremos unos seguros dignos".

Tractorada por el centro de Zaragoza / ANNA ABAD

La supervivencia del sector primario es fundamental para mantener vivos los pueblos y ahí, las mujeres tienen un papel esencial como nos contaba Estrella, agricultora en la Comarca de Las Cinco Villas: "Nos manifestamos porque somos mujeres agricultoras y tenemos los mismos problemas que cualquier hombre que se dedica al sector. Yo llevo toda la vida en el medio rural y estando vinculada al sector primario. Llega un momento en la vida en la que formas tu familia y decides si te dedicas al sector primario o no, ese es mi caso".

Los ganaderos también se ven afectados. Alfredo, desde la Jacetania, tiene que hacer frente, entre otros problemas, a los ataques del oso y el lobo: "Somos ganaderos extensivos y es la ganadería que está en mayor peligro de extinción en el Pirineo. Tenemos grandes amenazas, como la falta de rentabilidad. Está habiendo un claro retroceso en la vida en los pueblos".

"Por los corderos nos pagan lo mismo que hace 20 años, pero cada vez nos recortan más las subvenciones y suben más el precio de la comida del ganado. En 10 años ha descendido a la mitad el número de ovejas en Aragón", aseguraba Miguel Ángel que llegaba a la manifestación desde la localidad oscense de Cofita.



El volumen de manifestantes ha sido tal que la concentración ha llegado al centro de Zaragoza con casi una hora de retraso. Tras leer un manifiesto se han dirigido a la consejería de Agricultura donde se han escuchado gritos pidiendo la dimisión del Consejero, Joaquín Olona. Desde la Consejería de Sanidad, los manifestantes han continuado su protesta a las puertas de la Delegación de Gobierno en la Plaza del Pilar.



