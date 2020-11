Macrorredada policial en El Gancho con más de 350 identificados y 5 detenidos

5 detenidos y más de 350 identificados. Así es como se ha saldado la macrorredada policial que tuvo lugar ayer en el barrio de El Gancho en Zaragoza. La Policia Nacional cortó los 12 puntos de acceso al barrio e identificó y cacheó a todo aquel que entraba o salía. Accedieron a narcopisos y a edificios ocupados ilegalmente. Los vecinos ven, tras esta actuación policial, un halo de esperanza.

El último suceso fue un tiroteo el pasado domingo en la calle Boggiero, pero los robos con violencia se cometen a diario en El Gancho. En esta macrorredada, los cien agentes que participaron intervinieron drogas y armas blancas, además de recuperar numerosos objetos robados a los vecinos.

"Ha sido espectacular. Desde las 11 de la mañana cortaron las 12 entradas al barrio. Los Policías empezaron a identificar a todo el mundo, entraron a pisos, intervinieron drogas... Había hasta un helicóptero. Esto da esperanza a los vecinos. No nos gusta vivir en un estado policial, pero es algo que ahora mismo hace falta en el barrio", nos cuenta en COPE, Óscar Villanueva, portavoz de la plataforma de afectados de El Gancho

Los vecinos definen además, esta actuación policial como motivante y aseguran que les da esperanza para seguir adelante en su día a día. Desde hace 4 años, la violencia no para de incrementarse. "Cada vez hay más degración, delincuencia, edificios totalmente okupados y narcopisos. Esto se ha convertido en un gueto y no puede, hay vecinos que no quieren ni bajar a la calle. Vas paseando y de repende ves a 20 personas peleándose con catanas o rejillas de alcantarilla, sangrando por la cabeza", afirma Óscar.

La operación fue la respuesta del subdelegado de Gobierno en Aragón a la llamada de auxilio de los vecinos. Además, desde el lunes se pusieron en marcha dos patrullas permanentes de Policía Nacional en el barrio. Los vecinos, en cambio, no están igual de satisfechos con la DGA ni con el Ayuntamiento, con quienes aseguran que llevan mes y medio esperando una reunión. Si no responden, pondrán en marcha movilizaciones vecinales.

Síguenos en Twitter y Facebook