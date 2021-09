El problema con el agua de boca de Villafranca podría estar solucionado el lunes

Un fallo en la depuradora de Villafranca de Ebro ha provocado que numerosos vecinos de esta localidad zaragozana estén sufriendo desde la semana pasada, problemas intestinales, vómitos y diarreas. Se calcula que hay una treintena de afectados por gastroenteritis.

Hasta que se solucione esta situación, el Ayuntamiento de Villafranca, ha emitido un un bando instando a la población a no consumir el agua que sale por los grifos ni utilizarla para cocinar. Según ha explicado en COPE la alcaldesa Francisca Ramírez, lo que ha ocurrido ha sido muy "gordo". Según la alcaldesa, el problema podría quedar resuelto el próximo lunes.

Entretanto los bomberos de la Diputación de Zaragoza se encuentran desde ayer en Villafranca de Ebro facilitando el abastecimiento de agua a la población con dos camiones cisterna y la instalación de once depósitos en diferentes calles y plazas de la localidad, con una capacidad de entre 750 y 1.000 litros que se van a ir rellenando mientras dure el problema. Se trata de agua tratada pero no potable que se puede usar para lavar o para asearse pero no para beber. Mañana, un camión de bomberos de la institución provincial cargado con 12.000 litros se encargará de rellenar esos depósitos. Por su parte, el ayuntamiento está surtiendo a los vecinos de garrafas de agua.

La depuradora de Villafranca de Ebro fue construida a finales de la última década, está gestionada por una empresa privada y pertenece a la red de depuradoras del Gobierno de Aragón.

