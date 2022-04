La lucha de una madre de acogida de Monzón por traer a su hijo ucraniano

Mª Ángeles Fumanal es una montisonense que tiene en acogida a un niño ucraniano, Maksym. Él ha estado viniendo a su casa desde hace 10 años. La última vista fue en Navidad. Se marchó el 22 de enero sin saber que estallaría una guerra y que su familia de acogida no podría hacer nada para traérselo a España.

El pasado 9 de marzo, después de que estallara la guerra en Ucrania, un grupo de niños huérfanos fueron trasladados hasta la frontera con Polonia y ubicados en un orfanato. Entre ellos, Maksym y su hermana Yana. Justo tres días después de su llegada a la frontera el gobierno ucraniano dictó una ley que solo permitía salir del país a los menores si iban acompañados de familiares o tutores legales. Algunos fueron recogidos por sus familiares y regresaron a lugares en conflicto, donde seguían cayendo bombas. Otros se quedaron allí, a 80 kilómetros de Kiev. Y allí siguen.

La custodia de Maksym e Yana la tiene una tía abuela que autoriza a que los niños salgan del país. Pero la ley ucraniana no lo permite. Según nos ha explicado Mª Ángeles, “la tía autoriza que nos los traigamos, pero el gobierno ucraniano está por encima. Y si no vienen acompañados por sus tutores, no pueden salir del país. Y su tutora, y las de otros 7 siete niños, no pueden venir a España porque tienen obligaciones. Concretamente, la tía de Maksym tiene allí a su madre muy enferma y no puede venir. Y lo niños, por lo tanto, tampoco”.

Estos 9 niños de los que hablamos están al amparo de la Asociación de Asistencia a la Infancia de Zaragoza, que acoge niños de Ucrania de forma temporal en régimen no preadoptivo. Mª Ángeles quiere ir a la frontera con la esperanza de poder sacar de allí a Maksym. Ella y otros padres de acogida han iniciado una recogida de firmas a través de change.org. “Tienen muchos miedo y quieren irse de allí. Por eso hemos iniciado la campaña de recogida de firmas. Incluso hemos intentando hablar con la embajada ucraniana en España pero no nos han atendido”, ha explicado.

Mª Ángeles cree que la diplomacia española, en un asunto tan grave y urgente como éste, está fallando. “Estamos barajando la posibilidad de ir allí a ver si conseguimos algo. Aquí en España hemos contactado con políticos, con medios de comunicación... Pero la cosa se ha parado y nadie dice nada. Lo que hubiéramos querido es que el gobierno español hubiera dado unas garantías al gobierno ucraniano, que pacten entre ellos con el compromiso de que los niños vuelvan a Ucrania cuando termine la guerra. Llevan viniendo muchos años y siempre vuelven. Nunca nos hemos quedado con nadie”, ha indicado Mª Ángeles.

Síguenos también en Twitter y Facebook.