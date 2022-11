Los zaragozanos ante el aumento de los paros de bus: "Tendríamos que hacer una plataforma para ir en su contra

El enfado va cada vez a más entre los zaragozanos que después de aguantar una huelga de bus desde hace más de 600 días, ven como se endurecen los paros del servicio. Los conductores han decidido aumentar de 3 a 6 horas al día los horarios de la huelga. Lo hacen coincidiendo con las horas punta y además, cada día en horarios diferentes pero siempre en los tramos de 7 a 9 de la mañana, de 13 a 15 horas y de 18 a 20 horas aproximadamente.

Este baile de horarios es tomado por muchas personas como algo que va más allá de la protesta. Y es que los paros están perjudicando de lleno a todos los zaragozanos que dependen del autobús para organizar su día a día. Ante ello, no es de extrañar que haya ciudadanos que ya propongan incluso, unirse en una plataforma de afectados. "Esto va para largo y no sé si nos toman el pelo o qué. Tendríamos que hacer una plataforma los ciudadanos para ir en su contra", nos decía en COPE una vecina de Zaragoza.

"Es una pasada y más en hora punta", comentaba otra usuaria del bus en el Paseo Sagasta. "Me parece terrible. Conozco gente que viene de Valdespartera a San José que tiene que madrugar más para poder llegar puntual a su trabajo", afirmaba otra zaragozana. Salir antes de casa para llegar puntual al trabajo o a clase se ha convertido ya en una rutina para muchos zaragozanos: "Tengo que salir antes para no tener que esperar 45 minutos en las paradas".

Algunos zaragozanos se plantean medios de transporte alternativos. "Yo ya no me cojo el bus por la mañana porque no me arriesgo a no llegar puntual. Así que ahora voy andando", nos decía una joven. "Me planteo muchos días coger la bici", afirmaba una estudiante mientras que otra de las usuarias del bus aseguraba que estos paros solo sirven para "que la gente coja más el coche y haya más tráfico".

Los paros de seis horas al día están previstos hasta el 8 de enero con unos servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento de entre el 48 y el 60%. Con este conflicto laboral que afecta a toda la ciudad enquistado desde hace casi dos años, la pregunta es clara: ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento para solucionarlo? La sombra de la rescisión de la contrata de bus es algo que está cada vez más en boca de todos. Es la petición que ha trasladado la Unión de Consumidores de Aragón y la Federación de Barrios al consistorio zaragozano.

