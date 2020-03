Los transportistas reclaman poder asearse y comer durante su ruta

Los transportistas son otro de los sectores que sigue trabajando para que no nos falte de nada. Ellos forman parte de la cadena que hace, por ejemplo, que no haya desabastecimiento en los supermercados. Pero no lo tienen fácil. Denuncian que muchas veces no pueden asearse ni comer porque algunas empresas y gasolineras no les dejan entrar.

Es el caso de José María. Transporta fruta en su camión. Y nos cuenta que en algunos sitios se lo están poniendo muy difícil. “Las estaciones de servicio funcionan a la perfección para echar gasolina, pero en muchas no podemos entrar ni a los servicios”, denuncia. “En carretera no tenemos un sitio ni para tomar un café de máquina, y estamos conduciendo 9 o 10 horas en jornadas de hasta 14 horas”, lamenta.

Desde Tradime Aragón (Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera), confirman que muchos de sus asociados les están trasladando quejas similares. “Es muy triste que el sector del transporte lo esté dando todo y en una empresa que vas a descargar no te dejen entrar para hacer tus necesidades”, asegura su presidente, José Antonio Moliner. “Imagínate estos días que llueve, tienes que hacerlo donde puedes”.

Tradime ha elaborado una lista de estaciones de servicio donde sí les facilitan el aseo y un mínimo de catering en aquellas que tienen restaurante. Pero recuerda que, ahora mismo, la ley obliga a todas las gasolineras y empresas a dar acceso a estos servicios a los transportistas. “No tenía ni que haber salido esta ley, estamos hablando de Derechos Humanos”, insiste.

���� Direcciones de restaurantes, gasolineras y áreas de servicio que atienden a los camioneros ⛽️����‍����‍����️��

vía @Diariodetransp2 https://t.co/2NsBw7LeJE pic.twitter.com/S1PIGEXtsN — TRADIME ARAGÓN (@TRADIMEARAGON) March 18, 2020

Moliner echa en falta más controles en la carretera y propone que la UME (Unidad Militar de Emergencias) le proporcione material de protección como guantes o mascarillas para descargar y hacer su trabajo. Y, una vez más, recuerda que van a seguir “al pie del cañón”, que en los supermercados “no van a faltar de nada”. Por ello, piden que nadie haga “acopio innecesario” y que la ciudadanía sea responsable.

Síguenos en Twitter y Facebook