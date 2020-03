Los trabajadores de prisiones demandan más seguridad ante el coronavirus

Los funcionarios de prisiones de las cárceles de Zuera y Daroca demandan más medidas de protección para evitar la expansión del coronavirus en las cárceles aragonesas. Aseguran que no disponen de equipos de protección y solicitan mascarillas y guantes para poder trabajar con total seguridad ante la pandemia.

Las cárceles pueden ser un foco importante de contagio con una población reclusa que en muchas ocasiones, padece inmunodepresión y que comparte salas comunes, lo que favorece la propagación del coronavirus. Desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se han tomado decisiones como suspender las conducciones que no sean necesarias, anular las visitas de ONG's y otras asociaciones a las cárceles, no permitir los vis a vis o aplazar las horas lectivas dentro de las prisiones.

Sin embargo, desde el sindicato CSIF consideran que todas estas medidas están encaminada al beneficio de los presos, no de los trabajadores. Por ello, los funcionarios de prisiones piden mayor seguridad.

"No tenemos equipos de protección individual para todos los trabajadores, solo los podemos usar en caso de contagio o de producirse una visita de riesgo. Desde Prisiones no se han preocupado por sus trabajadores, simplemente nos dicen que no hay material de protección para todos. Y todo ello, cuando el peligro real de contagio que hay en las cárceles, lo transmitimos los trabajadores. Los presos están en una especie de cuarentena, al estar siempre dentro de la prisión, pero los empleados que entramos y salimos, podemos trasladar el virus dentro de la cárcel”, contaba en COPE Zaragoza, Alfonso Peiro, responsable de prisiones en el sindicato CSIF.

Desde el sindicato también demandan la limitación del número de trabajadores que entran en las prisiones que podrían hacer trabajo telemático en las secciones de oficina, nóminas o personal. Piden además, la contratación de más personal de enfermería. Actualmente, solo hay un profesional sanitario en Daroca y cuatro en Zuera.

