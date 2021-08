Los trabajadores de las residencias que no estén vacunados, no tendrán que pagarse las PCR de su bolsillo

Los trabajadores de las residencias de mayores de Aragón que no estén vacunados, no tendrán que pagarse las PCR de su bolsillo tal y como reconoce un auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. No obstante, el Ejecutivo aragonés tiene intención de que esas pruebas sigan realizándose. Según ha explicado la consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, las PCR seguirán siendo obligatorias cada 72 horas como establece el protocolo de Sanidad, independientemente de a quién corresponda el pago de esas pruebas.

La verdad es que son muy pocos los trabajadores de las residencias que no se han vacunado. Un 97% ya ha recibido las dos dosis. Por eso Broto no entiende porqué hay algunos que no lo están cuando la vacuna es una forma no solo de proteger su salud y la de sus familias, sino también de garantizar el bienestar de los residentes al tratarse de un colectivo vulnerable.

El 83 por ciento de las personas que han dado positivo han sido personas no vacunadas, el 12 por ciento había recibido la primera dosis y el sólo el 5 por ciento contaba con la pauta completa de vacunación.

