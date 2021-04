Los taxistas de Zaragoza se ofrecen para transportar vacunas

Casi 200 taxis menos recorren la ciudad a diario. Por no hablar de los fines de semana, cuando su presencia se ha reducido a la mitad de lo que era habitual. La pandemia ha obligado al sector a redistribuir sus servicios. Están considerados servicio esencial y no pueden bajar la persiana. Por eso piden a la administración ayudas, no sólo económicas, también poder hacer otros trabajos como el transporte de vacunas a localidades más pequeñas.

Según el presidente de la Asociación Provincial de Auto Taxi de Zaragoza, Mariano Morón, “somos un sector olvidado. No tenemos ayudas, ni derecho a vacunarnos como grupo de riesgo, ni podemos ser transporte alternativo -a la vez que las ambulancias- para llevar vacunas a poblaciones pequeñas de Aragón” como sí ocurre en otras comunidades con Castilla y León. Algo que, asegura, “nos daría un poco más de trabajo”. Dice, además, que en el País Vasco los taxistas sí han sido vacunados por considerarles grupo de riesgo. Peticiones que ya han hecho al Gobierno de Aragón y, que por ahora, no han obtenido respuesta.

Es difícil concretar cuánto han caído el número de carreras que hacen los taxistas de Zaragoza, pero los números hablan por si solos: la facturación del sector del taxi en la capital se ha reducido un 70% de media. Ha pasado un año de pandemia y las cifras apenas se mueven. Al comienzo de esta crisis sanitaria la caída fue del 75%, luego se recuperó al 60%, pero de nuevo están caídas importantes del 70%, según ha indicado Morón.

La franja de la noche es la que más está notando la caída de servicios. Como no puede ser de otra manera, con el toque de queda no hay personas a las que recoger en las calles. En la Cooperativa del Taxi apenas trabajan de 3 a 6 vehículos, mientras que lo habitual eran 30. Según su portavoz, Arturo Beltrán, “el trabajo se basa exclusivamente en servicios de urgencia para ir a casa o al revés”. “Si sales a la calle es un reguero de luces verdes, y eso a pesar de que un 15 o 20% están retirados porque se han aumentado los días de fiesta”, ha añadido.

En Zaragoza hay 1.777 licencias de taxi concedidas. 1.245 vehículos trabajaban de lunes a viernes antes de la pandiemia. Ahora son 1.067, 200 menos. Los fines de semana estaban 888 cada día. En la actualidad son la mitad. Los taxistas aseguran que sobran al menos 600 en la ciudad. Pero no ahora por la pandemia. La situación viene de lejos, de antes de la Expo de 2008 incluso (año en el que, por cierto, se dieron 60 licencias más). La Ley del taxi establece un vehículo por cada 600 habitantes. En ello se basan para decir que sobran licencias en Zaragoza. Y aunque a final de mes difícilmente salgan las cuentas, tienen que seguir en las calles.

“Somos transporte esencial, no un negocio en el que puedas bajar la persiana y cerrar. Tenemos una licencia que, si no la trabajamos, la tenemos que transferir a otra persona. Si pudieramos bajar la persiana me consta que muchos se habrían retirado”, ha indicado Morón.

