Los taxistas dedican el aplauso de las ocho a los residentes y trabajadores de ATADES

El colectivo de taxistas de Zaragoza va a dedicar a las 20:00 el aplauso de este tarde a los 45 residentes con discapacidad intelectual y a los 80 trabajadores del Centro Integra Aragón de ATADES, ubicado en la calle María Zayas, junto a Gardeniers, en el distrito del Actur. Más de 30 taxistas mostraran de esta forma su apoyo y cariño a los residentes que llevan confinados más de 40 días en la residencia, además de reconocer la labor de los cerca de 80 trabajadores del centro.

Este gesto lo harán extensivo a la labor de la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual y, especialmente, al trabajo que durante estos días está realizando ATADES en sus residencias como son el Centro Integra Aragón, la Ciudad Residencial Sonsoles de Alagón y el Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel.

Esta iniciativa surge de un grupo de taxistas que, cada día, aplauden la labor de personas anónimas de servicios esenciales como sanitarios, bomberos, policías y de trabajadores de residencias, además de vecinos altruistas. Una de las personas que promueve esta acción es el taxista Raúl Izcara, quien ha propuesto a sus compañeros aplaudir a ATADES y, concretamente, al Centro Integra Aragón al que le ha unido una vinculación especial. Y es que Raúl tenía un hermano con discapacidad intelectual en la residencia a cuyas puertas aplaudirán esta tarde. "Hace siete años falleció mi hermano, desde entonces no me he atrevido a acercarme, pero ahora creo que es el momento, se lo merecen por todo lo que hicieron por nuestro hermano y por todo lo que están haciendo con las personas con discapacidad intelectual", ha explicado este taxista.

Un gesto, en un momento complicado, con el que quiere, de forma particular y como colectivo, agradecer y devolver el cariño que recibió su hermano, además de reconocer el trabajo de ATADES. Además, muchos de los taxistas que se acercarán a las puertas de la residencia, son voluntarios de esta crisis sanitaria ayudando con cualquier tipo de acción que se les demanda.

