Los taxistas aseguran que Cabify incumple la normativa

Los taxistas de Zaragoza aseguran que Cabify, que llegó a la ciudad el pasado miércoles con 20 coches, está incumpliendo las restricciones para su funcionamiento recogidas en las normativas estatal y autonómica. El sector se va a reunir con carácter de urgencia con representantes de la DGA, del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Policía Local para abordar este asunto.

Creen, además, que a los agentes les falta instrucciones de cómo actuar ante las irregularidades de Cabify. “Desde el día 4, que empezó a funcionar, sólo ha registrado un servicio en la web de Fomento”, asegura el vicepresidente de la Asociación Provincial de Autotaxis, Miguel Ángel Perdiguero. Un registro que tienen la obligación de realizar los VTC -vehículo de transporte con conductor- con el nombre del cliente y la hora del servicio. Su incumplimiento conlleva una sanción de 400 euros, según ha explicado Perdiguero.

“Hemos visto captación de clientes”, algo que tienen prohibido, y según dicen, tampoco cumplen con los 15 minutos de espera entre la petición del servicio y la recogida del cliente. “Nos hemos puesto en contacto con la policía pero, o les ha pillado desprevenidos o no les han informado lo suficiente. Nosotros entendemos que no saben cómo actuar porque no saben qué pedirles a estos vehículos”, asegura Perdiguero.

Los vehículos serán todos híbridos / EUROPA PRESS

Ante la llegada de los VTC, los taxistas han anunciado que pondrán en marcha una aplicación para móviles similar a la de Cabify para contratar los viajes con los usuarios.

Una aplicación que empezaron a estudiar hace un par de años con la llegada de los VTC. Está muy avanzada pero todavía no tiene fecha para entrar en funcionamiento. Eso sí, aseguran que será mejor que la de Cabify. “Es más novedosa. Lo bueno es que el taxi irá con su taxímetro. Nosotros le daremos al cliente el precio. Y si, por lo que sea, la carrera vale más le cobraremos siempre el precio menor”, ha explicado Perdiguero. Además, el servicio de atención telefónica seguirá funcionando como hasta ahora.

Representantes de la Asociación Provincial de Autotaxi se han reunido esta mañana con la consejera de Innovación, Maru Díaz, que ha mostrado todo el apoyo del Gobierno de Aragón para ayudar a desarrollar esta aplicación. “Es algo que había que hacer sí o sí, pero que en el momento que entran unas multinacionales a trabajar de manera ilegítima y a intentar cuestionar un servicio público las administraciones tenemos que estar a la altura y echarles una mano. Han hecho muy buena labor para el territorio y toca arrimar el hombro”, ha dicho Díaz.

