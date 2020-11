Los taxis de Zaragoza reducen un 60% su actividad debido a la pandemia

Los taxistas de Zaragoza han lanzado hoy un S.O.S en las Cortes de Aragón. En estos momentos su demanda ha caído un 60%, y critican que son los “olvidados” de las administraciones. Piden, entre otras cosas, una subvención para el pago del 50% de la cuota de autónomos durante un año y reducir el número de licencias en la ciudad.

Sin ocio nocturno, sin turistas y con un aumento del teletrabajo, se enfrentan -dice- a un "futuro muy pesimista". Y no entienden porqué la Comisión de la Competencia de Aragón amenaza con sancionarles por querer reducir el número de días de trabajo. David Morón, presidente de la Asociación Provincial de Auto-taxi, ha dicho en la Comisión de Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón que no entienden porqué creen que “con nuestras propuestas estamos alterando el mercado con el único fin de incrementar beneficios”. “Ya me dirán, sus señorías, qué hacemos casi 900 taxis una noche de sábado con la hostelería cerrada y el toque de queda”, ha añadido.

Morón ha explicado que los ingresos de los taxistas, entre 800 y 1.000 euros, apenas dan para cubrir gastos. Los taxistas no se pueden acoger la prestación por reducción de actividad, que recoge ayudas si la actividad se ha reducido un 75%. Algo difícil de demostrar, dicen, porque trabajan por módulos. Ni al de cese de actividad porque son un Servicio Público. “No queremos dar pena. Sólo ser uno más, que las ayudas se repartan equitativamente y que las que correspondan al taxi lleguen”, ha dicho Morón.

Solicitan una subvención para el pago del 50% de la cuota de autónomos durante un año; ayudas a la modernización del taxi; piden que la nueva APP para pedir taxi se extienda a todo el territorio; eliminar el servicio búhobus a los barrios rurales y otras líneas deficitarias; inspección más exhaustiva a Uber y Cabify (aseguran que siguen sin cumplir con la normativa autonómica); y reducir, a lo largo de los próximos años, el número de licencias. En estos momentos hay 1.647 taxis en Zaragoza. Dicen que sobran 600 licencias.

