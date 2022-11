Los sindicatos médicos amenazan con una huelga por la situación "límite" de la atención primaria

Los sindicatos médicos amenazan con ir a la huelga si Sanidad no atiende sus demandas. Atención primaria y pediatría están "al limite", como señala en una entrevista en COPE Asun Gracia, delegada de FASAMET. Este sindicato, que representa a los profesionales de atención primaria; y el sindicato de médicos CESMAragón han creado ya un gabinete de crisis y la idea es elaborar un calendario con las medidas de presión que se irán poniendo en marcha. Tras la asamblea celebrada este lunes en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, la posibilidad de convocar paros están encima de la mesa.

La instrucción del Salud de abrir las agendas sin límites para que la demora en los centros de salud no supere los 3 días les ha "indignado". "En algunos consultorios eso es imposible", señala Gracia, quien recalca que los profesionales "no pueden más" y están viendo "más de los que les corresponde". Las agendas están llenas y, de hecho, atienden entre 10 y 15 pacientes más cada día tras la orden del Salud de publicitar en la web todos los huecos disponibles.

"Que no se pasara el 100% de los huecos a la aplicación no significa que no estuvieran completos, esa no es la solución a las listas de espera", insiste. El colectivo cree que la administración les ha señalado. "Esta instrucción deja claro lo poco que les importamos a los responsables del Salud", lamenta.

Con este telón de fondo, este martes se ha presentado el 35ª Congreso Aragonés de Atención Primaria, que se celebrará entre el 10 y el 12 de noviembre en el Hotel Vincci Zaragoza Zentro con el lema “Readaptándonos tras la pandemia”. Lo positivo: las consultas no presenciales, una solución "muy positiva para renovar recetas electrónicas o trámites burocráticos". Lo peor: "profesionales muy cansados, déficit de plantilla que no se repone y pacientes con patologías crónicas cuya evolución habrá que seguir".

