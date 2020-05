Los sanitarios aragoneses estudian denunciar a la DGA por no realizar test

Los sanitarios aragoneses estudian denunciar al gobierno de Aragón por no realizar test PCR y serológicos de diagnóstico del coronavirus entre el personal sanitario (hospitales, atención primaria, 061, IASS). Los sindicatos médicos de Aragón CESM y FASAMET reclaman un calendario de ejecución de dichas pruebas para que estén hechas en 15 días.

Y así se lo han hecho saber al Salud y al Instituto Aragonés de Servicios sociales en sendos escritos. “Aunque el Departamento de Sanidad anunció el 28 de abril su inicio ha pasado una semana y no sabemos nada de la forma en la que se va llevar adelante la realización de estas pruebas ni si ya se han iniciado realmente”, apuntan los sindicatos en una nota de prensa.

CESM Aragón y FASAMET insisten en que establecer ese calendario debe ser “una prioridad en el tiempo” ante el alto número de contagios (más de 800 en Aragón desde el inicio de la pandemia) entre el personal sanitario ya detectado, que en todo caso no recoge la situación real. “Hasta que no se hagan test PCR y test rápidos a doble banda (detectar Ig M e Ig G) no tendremos una una foto real de la penetración de la covid-19 y la situación de inmunidad de todos los trabajadores sanitarios”. Los sindicatos médicos subrayan que la inacción del Gobierno de Aragón añade un riesgo innecesario a la salud de estos trabajadores y de los ciudadanos.

Según SATSE el número de pruebas realizadas no llega a la mitad de los profesionales. Por ello consideran que hasta que no se hagan test PCR y test rápidos no tendrán una foto real de la penetración de la COVID-19 y la situación de inmunidad de los trabajadores sanitarios. Y piden, además, que las pruebas se ralicen a todos los profesionales sanitarios sin excepción.

