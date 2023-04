Los restaurante de Zaragoza toman medidas ante el 'No show'

No hay nada peor para los profesionales de la hostelería, y concretamente de los restaurantes, que las cancelaciones de última hora. Bueno, en realidad sí lo hay. El comensal que ni siquiera cancela y no avisa de que, finalmente, no va a hacer uso de su reserva. Eso supone un agravio tremendo para los responsables de los establecimientos con la consiguiente pérdida de dinero.

¿Qué hacer para esas personas informales que no avisan de que no van a ir a su cita? En España, poco a poco, se están adoptando diferentes medidas para frenar las pérdidas dinerarias que supone el 'No show' para un neogocio. Desde sistemas informatizados hasta la obligatoriedad de poner tu número de tarjeta para, en caso de no ir al restaurante, que el establecimiento cobre, por lo menos, el coste del servicio.

Es una medida con la que no todos los clientes están de acuerdo. Incluso, desde la hostelería reconocen que por lo general la clientela y los comensales suelen ser formales y respetar esas citas. Y en caso de no poder ir, avisan para cancelarla. No obstante, sigue habiendo personas que no notifica por adelantado su incomparecencia al restaurante.

Y es que tras la pandemia, es una práctica que -por desgracia- ha ido en aumento. Así que los profesionales de la hostelería en Zaragoza han ido tomando cartas en el asunto. En COPE Zaragoza hemos podido hablar con restaurantes como 'La Senda', 'Casa Pedro', 'Nola Gras', 'Gamberro' o 'El Descorche'.

En cada uno de ellos han empezado a aplicar herramientas para penalizar a quienes no notifican las cancelaciones y realizan ese 'No show' y para mitigar las pérdidas que les supone esa falta de formalidad. Puedes escuchar los testimonios de David Baldrich (La Senda), Javier Carcas (Casa Pedro), Alejandro Viñal (Nola Gras), Franchesko Vera (Gamberro) o Jorge Algarate (El Descorche) en nuestra sección de audios.

