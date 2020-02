Los regantes se desmarcan de la reunión de la Mesa de diálogo por el Pacto del Agua

No parece que vaya a haber demasiado consenso en torno a la propuesta lanzada este fin de semana por el presidente de Aragón de convocar una reunión de la Mesa de dialogo sobre el Pacto del Agua. Asegura Javier Lambán que el objetivo no es derogar el Pacto del Agua sino darle un nuevo impulso a un proyecto que lleva más de 12 años sin actualizarse.

Reunión a la que estarían llamados a participar los regantes, los ecologistas, los partidos políticos y todas aquellas entidades que tengan algo que decir en materia de política hidráulica. Los primeros han confirmado que no acudirán a la reunión. Y es que según ha explicado en COPE el presidente de Riegos del Alto Aragón, Cesar Trillo, los regantes se temen que con esta nueva negociación, se pierda alguno de los logros obtenidos hasta ahora a pesar de que el gobierno asegure que no se van a tocar las obras que están en marcha. Lamentan que no haya habido más voluntad política hasta ahora y el ejemplo más claro es el proyecto de construcción del embalse de Biscarrués que ahora mismo está en los tribunales y al que no están dispuestos a renunciar.

Por su parte los partidos de la oposición le han pedido a Lamban que concrete un poco más su propuesta que responde al punto 94 del acuerdo de gobernabilidad suscrito entre PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés.

El PP cree que con este anuncio, lo que pretende el PSOE es contentar a sus socios de Chunta y Podemos, que junto con IU están a favor de que se revise el Pacto del Agua. El diputado popular Ramón Celma ha mostrado esta mañana el rechazo de los populares al “revisionismo” planteado a las obras del Pacto del Agua por Lambán. Por su parte, Ciudadanos no se opone a la reunión pero pide que se mantenga el consenso y las grandes obras pendientes de ejecutar. Su portavoz Daniel Pérez Calvo, admite que el Pacto del Agua pueda necesitar una actualización porque en estos 25 años hay cosas que han cambiado. Lo que quieren saber antes de sentarse a negociar, es qué modelo va a plantear el gobierno.

