Los profesionales sanitarios de Aragón reducirán su jornada laboral a 35 horas

La jornada laboral del personal sanitario de Aragon se reducirá hasta las 35 horas semanales a lo largo de los 3 próximos años. Es el principal acuerdo ratificado por la Mesa Sectorial de Sanidad después del acuerdo que ya habían firmado los sindicatos.

El personal sanitario irá reduciendo su tiempo de trabajo en 40 minutos cada año hasta llegar, en 2026, a una jornada laboral de 35 horas. Ello hará que el departamento de Sanidad deba ampliar su presupuesto en 24 millones de euros durante el primer año para contratación de nuevo personal, reajustes de turnos y nueva organización.

"Es una forma gradual, progresiva y que nos va a permitir realizarlo con la mayor calidad de asistencia. Reducir la jornada laboral a 35 horas no se puede aplicar de la misma manera en servicios de la administración pública, que atienden de lunes a viernes y cierran los fines de semana, que en la sanidad que debe estar disponible las 24 horas del día los 365 días del año", ha afirmado sobre esta medida la gerente del Servicio Aragonés de Salud, Ana Castillo.

Sin embargo, no todos los sindicatos se han mostrado conformes con este acuerdo. CEMSATSE está a favor de esa reducción de la jornada de los sanitarios a las 35 horas semanales, pero no quieren que se aplique de forma progresiva sino que quieren que la medida sea inmediata y entre en vigor por completo en 2024. "Efectivamente existe una disminución o pérdida de personal por la aplicación de la jornada laboral de 35 horas, pero esa es la excusa que usa el departamento de Sanidad. No entendemos por qué si otras comunidades autónomas han podido aplicarlo de forma inmediata, nosotros no podemos", asegura Asun Gracia del sindicato CEMSATSE.

OTROS ACUERDOS DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD

Esta ha sido la primera Mesa Sectorial de Sanidad de esta legislatura en la que también se ha aprobado la nueva oferta de empleo en el sector sanitario para este 2023 que se publicará en los próximos días. Además ha quedado ratificada la adaptación de la normativa nacional sobre permisos por defunción o enfermedad al Servicio Aragonés de Salud y la apertura para que los interinos puedan acceder a la carrera profesional, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La gerente del Salud también ha informado sobre la modificación en curso de la Bolsa de Empleo para los facultativos, con el propósito de retener especialistas y atraer a aragoneses que deseen regresar a la región.

