Los peñistas piden abrir sus locales en las mismas condiciones que la hostelería

Las peñas zaragozanas llevan dos años sin ningún tipo de actividad en sus locales. Su sensación es de "indignación total", según nos cuenta en COPE la presidenta de Interpeñas, Eva Cerdán. Un sentimiento que se ha acentuado en los últimos días tras conocer que, a pesar de la suspensión de las Fiestas del Pilar, sí se podrán realizar actividades culturales y conciertos en la ciudad.

Los peñistas pide por tanto, poder abrir sus locales en las mismas condiciones que lo hacen los bares o restaurantes ya que tienen el mismo tipo de licencia que estos negocios. "En su día nos dijeron que nuestros locales tenían que estar adecuados a la normativa igual que los de hostelería. Así lo hicimos. Están insonorizados, con el plan de extinción de incendios, pasan inspecciones... A raíz de la pandemia, tenemos los locales cerrados desde marzo de 2020. No pedimos ningún privilegio, hemos demostrado ser responsables sin hacer fiestas ni concentraciones, pero nuestros locales que están adecuados no entendemos por qué nos los siguen cerrando", afirma Cerdán en representación de las trece peñas y más de 6.500 personas que forman parte de Interpeñas.

"Cada vez amplían más los aforos, como acaba de ocurrir con los campos de fútbol. Hay actividades y conciertos con limitaciones y medidas. La hostelería sigue abierta. Pedimos solo ese margen de confianza para que podamos abrir nuestros locales y tener ingresos", aseguran desde Interpeñas en COPE.

Hay peñas que están incluso, en riesgo de desaparecer. "Algunas peñas están bastante tocadas porque nuestros ingresos actuales son unicamente las cuotas de los socios. Con eso vamos muy justos para poder pagar los locales que tenemos alquilados, los impuestos, el IVA...", afirma Cerdán. Es por ello que las peñas piden poder abrir sus locales y disponer así de "algún tipo de ingreso para poder subsistir".

Desde Interpeñas han mandado varios escritos al ejecutivo autónomico solicitando una reunión. De momento, esas peticiones no han tenido ningún efecto. No se plantean movilizaciones porque afirman, "no han servido de nada todas las que se han realizado hasta la fecha en otros sectores".

