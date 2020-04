Los pediatras alertan de una enfermedad inflamatoria que podría estar relacionada con el covid19

Las autoridades sanitarias del Reino Unido, han detectado una nueva enfermedad inflamatoria que afecta a niños de todas las edades y que podría estar relacionada con el covid19. Según el ministro de Sanidad británico, se trata de una nueva enfermedad que podría ser causada por el coronavirus, aunque no están seguros al 100%.

Científicos británicos e italianos están investigando la posible relación entre el virus y esta patología que provoca fiebre alta, inflamación arterial, dolor abdominal y molestias gastrointestinales que podrían evolucionar en pocas horas hacia un shock, con taquicardia e hipotensión. Un cuadro clínico poco frecuente, “por eso la alarma poblacional yo creo que en este momento no debe de existir”, según ha explicado a COPE la delegada en Aragón de la Asociación Española de Pediatría, Gloria Bueno.

Bueno ha recordado que se trata de casos puntuales y raros que no deben ser motivo de preocupación sobre todo teniendo en cuenta que “en niños la situación clínica es más leve que en el adulto, no se sabe por qué. La mayor parte de los niños que pasan el covid están en sus casas porque tienen síntomas leves. Hay otro porcentaje de niños que no es importante, que terminan en los hospitales, pero normalmente la mayor parte de ellos es con sintomatología respiratoria y que están respondiendo bien a los tratamientos hospitalarios”.

La información se ha difundido entre los pediatras y médicos que están en contacto con niños, para que, sobre todo, estén alertas porque de momento no hay nada confirmado. Los casos que han aparecido en las últimas dos semanas tienen que ver con niños en edad escolar o adolescentes.

Ante la aparición de algunos de estos síntomas, los expertos recomiendan monitorizar la frecuencia cardiaca y la tensión arterial y valorar la derivación urgente a un hospital próximo.

Síguenos en Twitter y Facebook