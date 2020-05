Los médicos trasladan al Gobierno 100 propuestas para facilitar y hacer segura la desescalada

Los sindicatos médicos de atención primaria han hecho llegar al Gobierno de Aragón un listado de más de cien medidas para abordar de forma segura y eficaz la desescalada. Un proceso que no se puede hacer por igual en todas las zonas de salud. Piden que se comience en las Zonas Básicas de Salud con una tasa de contagio inferior a los 440 casos por cada 100.000 habitantes y solo después de haber realizado test serológicos a los profesionales sanitarios.

Creen que es necesario aumentar en hasta un 25% el gasto sanitario, que se incrementen las plantillas y que se ponga en marcha una gerencia específica para la Atención Primaria. Según ha explicado a COPE el presidente de FASAMET, Leandro Catalán, “entre todos debemos contribuir a controlar esta situación, pero claro, tiene que haber una reciprocidad también de que las actuaciones vayan acordes a lo que nosotros pedimos para la desescalada en atención primaria, tanto en los equipos rurales como de zonas urbanas, y la organización de los consultorios locales y centros de salud. Nosotros estamos en disposición de colaborar”.

También piden que se garantice la cobertura de las plazas vacantes y que se eliminen las trabas burocráticas. Creen que la pandemia debe marcar un antes y un después en la Atención Primaria, para evitar que los centros de salud se vuelvan a saturar.

Por cierto, que sigue en pie la amenaza de los sindicatos médicos de Aragón, CESM y FASAMET, de llevar a la DGA a los tribunales si no se le realizan test diagnósticos a todo el personal sanitario. “Denunciar la situación ante el juzgado correspondiente -según Catalán- y pedir que se pronuncie de una forma cautelarísima ante esta situación crítica que perjudica a toda la población”. Piden que se fije “un calendario para la realización de las pruebas PCR y de los test serológicos a estos profesionales”. "Hasta que no se hagan test PCR y test rápidos a doble banda -advierte-, no tendremos una foto real de la penetración de la COVID-19 y la situación de inmunidad de todos los trabajadores sanitarios". Una petición a la que se ha sumado también el sindicato de enfermería SATSE.

