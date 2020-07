Los médicos aragoneses se preparan para una nueva oleada de COVID

Las semanas más duras de la pandemia de COVID han quedado atrás, pero debemos seguir vigilantes. Aragón tiene 4 focos activos de coronavirus con más de 335 afectados, lo que hace que, desde que comenzó la pandemia, se hayan confirmado más de 6.300 positivos oficiales con pruebas PCR en nuestra comunidad. "Han sido tres meses duros. El coronavirus ha puesto en jaque a nuestros servicios de salud. La situación ha sido dramática en muchos sitios", afirma en COPE Concha Ferrer, presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza.

El pasado sábado se realizó un homenaje a las víctimas del COVID. Ferrer echó de menos unas palabras de reconociendo al trabajo de los profesionales sanitarios: "Considero que es un acto emotivo y merecido para quienes han muerto sin estar rodeados de sus seres queridos. Se han ido de forma muy triste, pero en ese homenaje eché de menos que no se recordara a los sanitarios que han muerto. Han fallecido en acto de servicio a la sociedad. Me entristeció que no les nombrasen".

España es uno de los países con más alta tasa de contagio entre sanitarios a nivel mundial. En nuestro país se han contagiado 50.000 profesionales sanitarios y 60 de ellos han fallecido tras contraer coronavirus.

PREPARADOS PARA UNA NUEVA OLEADA

Concha Ferrer también ha valorado en COPE las sentencias contra la DGA en Huesca y Teruel por no suministrar todos los equipos de protección sanitaria necesarios para los trabajadores. Una tercera sentencia, que apunta a tener el mismo desenlace, está pendiente en Zaragoza. "Los sanitarios no tuvimos una protección adecuada. No se supo hacer frente a la situación. A Zaragoza llegaban grandes cantidades de materiales que veíamos pasar hacia almacenes centrales. Luego nos llegaba una mínima cantidad", afirma Ferrer.

En estos momentos, hay 50 brotes de COVID activos en nuestro país y solo hay una comunidad sin casos, Asturias. "Los brotes se extienden como la pólvora. Se puede vivir sin piscinas ni fiestas. Lo importante es vivir. Nos queda mucho por aprender", valora Concha Ferrer de cara a este verano.

"Nos estamos intentando preparar para una nueva oleada. Para ello, hace falta hacer acopio de un material adecuado que será imprescindible para quienes estamos en contacto con personas afectadas por el virus. Los hospitales deben mantener espacios para atender a un avalancha de pacientes. Debemos tener respiradores y tener preparados los espacios de UCI. La sanidad no puede ser 100% efectiva porque sigue usando recursos en los focos de la pandemia que van apareciendo", concluye Ferrer.

