Entusiasmados y esperanzados. Los jóvenes ya han comenzado a solicitar sus citas para vacunarse frente al coronavirus. Las agendas para los menores de 16 y 17 años se abrieron en Aragón el pasado jueves día 22 de julio. Es el ritmo que se está siguiendo en muchas otras comunidades autónomas. Así, los adolescentes nacidos en 2004 y 2005 ya han empezado a solicitar sus citas. En Aragón, son una población de 27.000 personas a las que se les están dando citas con la vacuna de Pfizer.

"Estoy muy contenta, es algo muy importante. Los adolescentes estamos muy afectados por el virus. Es positivo y necesario que nos vacunen", nos cuenta una de estas jóvenes en COPE. "En noviembre tuve el COVID, pararon la radioterapia a mi madre y en ese momento pensé lo importante que era la vacuna, no solo para nosotros sino para proteger a los demás. Espero que esto termine pronto y podamos volver a la normalidad", afirma esta aragonesa de 17 años.

Los jóvenes están concienciados de vacunarse no solo por ellos mismos, sino por el efecto beneficioso que esto puede tener en sus familias y en poner freno a la pandemia. "Sí que me voy a vacunar, quiero poder coger cita cuanto antes. Me voy a vacunar no solo por protegerme a mi y a mi familia, sino porque creo que debemos volver cuanto antes a lo que era la normalidad. Y si no es eso, a algo muy parecido. A todos, incluidos los jóvenes, se nos está haciendo esto muy largo", nos dice Martina

"Yo también me voy a vacunar. Tengo bastantes ganas porque todo mi circulo cercano está vacunado. Creo que se saturará porque la gente de nuestra edad sí quiere empezar a vacunarse", nos cuenta otra joven de 17 años. Ella advierte de que "tengo familia que ha cogido el COVID incluso con vacuna, pero sin efectos, lo han pasado sin síntomas". Afirma que "también quiero vacunarme para ayudar a que todo esto termine antes, a pesar de que me dan miedo las agujas".

NO VACUNARSE, UNA OPCIÓN MINORITARIA

"Tengo 17 años y tanto yo como la mayoría de mis amigos hemos hablado de que nos vamos a vacunar cogiendo cita cuanto antes", afirma una estudiante aragonesa. "Hay gente de nuestra edad que dice que no se quiere vacunar porque tiene miedo, pero es algo mínimo. La mayoría sí nos queremos vacunar, estamos todos muy concienciados", asegura.

A pesar de ello reconoce que "tener la vacuna no significa ser inmunes para siempre, pero tengo ganas de vacunarme para al menos, poder seguir hacia adelante e ir dejano la pandemia atrás".

Por su parte, Alba de 16 años, asegura que es "partidaria de la vacunación porque pienso que de cara al futuro será incluso obligatorio para frenar la pandemia". Afirma que "si todos ayudamos con la vacuna, esto terminará pronto". Por último Miguel Ängel de 17 años afirma que ha decidido vacunarse porque "creo que es una buena medida para luchar contra la COVID, no tengo miedo sobre lo que me pueda pasar, simplemente tengo entusiasmo por los beneficios que me pueda traer".

