Los Gigantes y Cabezudos no saldrán a la calle, pero actuarán en los equipamientos deportivos

Zaragoza acogerá más de 250 actos en 50 espacios distribuidos por toda la ciudad con motivo de la semana del Pilar. Todas las actividades (conciertos, actuaciones...) serán mediante cita previa salvo el Tragachicos que, como es habitual, recorrerá diferentes barrios. También habrá Gigantes y Cabezudos, pero de forma diferente. Se han preparado actuaciones de 30 minutos en diferentes equipamientos deportivos de la ciudad.

La vicealcaldesa, Sara Fernández, ha explicado que “habrá un espectáculo en la pista, y los padres y niños se sentarán en las gradas. Para los niños son muy importantes, y teníamos claro que queríamos encontrar una forma de que los pudieran ver”. La comparsa y el Tragachicos estarán en 11 distritos, en dos circuitos independientes.

Paralelo a la actividad de teatros, el auditorio, la feria o de entidades privadas; el consistorio ofrecerá 100.000 entradas gratuitas para las actividades culturales, que se concentrará del 9 al 17 de octubre. Hay programados más de 30 conciertos en cuatro grandes espacios al aire libre: la Noria Siria, en el Parque del Agua, con capacidad para 4.000 personas; en el Jardín de Invierno (950 personas); San Bruno y Jardín de Tosos (con 250); y la plaza del Pilar, que acogerá las tradicionales jotas (900 plazas).

CITA PREVIA PARA TODO

También habrá teatro en la plaza del Justicia, actividades circenses en la Estación del Norte (250 plazas), danza y magia en el Centro de Historias (dónde también actuará Miguel Ángel Berna). Los conciertos y actuaciones de calle estarán vallados y con lona de ocultación para evitar aglomeraciones en los alrededores.

Las entradas irán saliendo de forma escalonada. Estarán disponibles en compraentradas.zaragoza.es, en la web de Ibercaja y en las diferentes páginas web de los equipamientos. La vicealcaldesa ha hecho un “llamamiento a la responsabilidad. Que se reserven las entradas que se vayan a utilizar y, en caso de no poder utilizarse, que se avise por los medios correspondientes”.

En cuanto a las actividades infantiles, el espacio 'Río y Juego' de la Expo tendrá dos pases de mañana y tarde, con capacidad para 1.500 personas, y juegos adaptados a la situación sanitaria. También estará en las Delicias el Parque de las Marionetas y Títeres de Cachiporra en la plaza de Los Sitios.

No habrá fuegos artificiales ni acto de fin de fiestas, porque no las hay. Pero preocupan los botellones que se puedan producir, sobre todo después de lo visto este fin de semana en Barcelona o el País Vasco. “Esperemos que no lleguen aquí. Las medidas de seguridad que se han acordado en el marco de la Junta Local de Seguridad están previstas para atender este tipo de convocatorias”, ha indicado Fernández. Para los jóvenes, por cierto, El Túnel centrará gran parte de las actividades. Destaca también el espacio gaming-de videojuegos- en la Sala Multiusos del Auditorio.

Por cierto, que las personas que no manejen Internet y que necesiten ayuda para registrase en la Ofrenda de Flores Individual o para sacar una entrada podrán contar con la ayuda de los voluntarios. “Vamos a habilitar los centros cívicos de Universidad, Delicias y Estación del Norte para que puedan atenderles”, ha indicado el consejero de Participación Ciudadana, Javier Rodrigo. Estarán también el 11 de octubre para atender a aquellos que quieran realizar la ofrenda virtual.

Síguenos también en Twitter y Facebook