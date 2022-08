Los ganaderos piden facilitar el pastoreo para evitar grandes incendios

Aragón se encuentra ahora mismo en alerta roja y naranja en gran parte de su territorio por riesgo de incendios. El más grave de este verano se produjo el 18 de julio en Ateca, con más de 1.300 hectáreas forestales calcinadas y que afectó a los municipios de Moros, Bubierca, Villalengua, Alhama de Aragón y Castejón de la Armas. En Moros está José Manuel Casado responsable del ovino en Aragón de UAGA. Él tiene ovejas que en este momento no tienen mucho territorio por el que pastar. En este término municipal se vieron afectadas unas 5.000 hectáreas, quedando a salvo unas 400-500 hectáreas en las que hay arbolado, viñas, cerezo, almendro y frutal de regadío y donde las ovejas no pueden entrar. Tienen que aprovechar la parte que queda de rastrojo. Y en un mes se complica todo porque ya no quedarán recursos pastorales y tendrá que suplementar, es decir comprar pienso para los animales. Pero los precios de piensos, cereales y forrajes se han elevado muchísimo en los últimos meses. José Manuel, no ve la salida: “ Con esta sequía atroz, agravada con el calcinado de parte de la extensión, no queda otra que cambiar de territorio”. El pastor de Ateca, tampoco tiene las cosas fáciles. Él tiene a sus ovejas pariendo en este momento. La zona quemada por el incendio le llegó a las mismas puertas de la paridera. A éste pastor no le queda otra que implementar a las gestantes, a las que ya han parido y a las ovejas que están “vacías”. El esfuerzo económico es muy elevado.

Esta es la realidad que viene muchos de los ganaderos aragoneses. Pero ...¿podría evitarse que un incendio se descontrole y queme miles de hectáreas? José Manuel cuenta que una oveja consume de 2 a 3 kilos de materia seca. Hoy por hoy, que no hay agua, puede consumir de 3 a 4 kilos en materia verde. “Si ponemos 1,000 ovejas en un monte se puede consumir en un mes o dos meses, 500 o 600 mil kilos de materia inflamable” explica el pastor. Al fin y la cabo lo que mas acelera el fuego es la hierba seca. “No es la panacea pero es barato, sostenible, y genera actividad y economía rural” dice José Manuel. Los ganaderos sienten que tienen que se parte de la solución y piden una gestión adecuada de los pastos de los montes.

El problema está en que hay montes que se han abandonado totalmente, no existen caminos, accesos adecuados, no existen aguaderos porque se han perdido, no existen pequeñas instalaciones que les permitan pernoctar con el ganado (ovejas, cabras y vacas). Y es por eso que los animales no pueden ir a pastar y eso territorios se convierten en pasto fácil de un incendio. Según explica José Manuel hace falta un pastoreo conducido, lo que significa que por la noche hay que pernoctar, es decir encerrar las ovejas. Habría que favorecer más estás pequeñas actuaciones, especialmente alrededor de los cascos urbanos para que la masa boscosa no llegue hasta ellos aumentando el riesgo de que un incendio. “Las ovejas hacen una labor muy buena. En vez de un gran incendio forestal que se quede en un conato. Porque la masa consumida por las ovejas no se quema” explica muy gráficamente el pastor.





Síguenos en Facebook y Twitter