Los ganaderos de lidia, con cero ingresos desde hace más de un año

El sector de la ganadería que se dedica a criar animales para los festejos taurinos lo está pasando realmente mal. Llevan más de un año sin facturar nada. Y los costes son los mismos: mantenimiento de instalaciones, comida de las reses y vivir. Esperan recibir algún tipo de ayuda que, el año pasado, ya fue -dicen- insuficiente. Y se aferran a la esperanza de que este verano se pueda permitir alguna celebración en los pueblos.

No han tenido un respiro en este año de pandemia. Sin fiestas, no hay negocio para los toros. En Zaragoza hay 28 ganaderos que pertenecen a la ADS Ganaderos de Lidia. El año pasado recibieron 65 euros por vaca nodriza, aquellas que paren. No es suficiente, dicen, y no todas las ganaderías tienen estas vacas. José Luís Marcuello, presidente de la ADS Ganaderos de Lidia, ha explicado que representan el 25-30% de los animales en algunas explotaciones. “Hay esperanza de que nos den la misma subvención del año pasado, que es insuficiente, y parece que la DPZ también va a ayudar a los ganaderos de Zaragoza”, ha indicado Marcuello.

Mientras, van tirando de los bancos y de los ahorros. Y no entienden porqué no se permiten los festejos taurinos. “¿Por qué no se pueden hacer encierros si cada uno tiene su burladero? Si hay que estar con mascarilla, pues se está. Que hagan un protocolo, pero que nos dejen trabajar. Tenemos que comer y también los animales. Y creo que es una excusa. Algunos políticos están utilizando esto parar perjudicar a la tauromaquia”, ha dicho el ganadero.

Por lo pronto, la Feria Taurina de San Jorge en la plaza de Toros de la Misericordia está suspendida por decisión de la DPZ y de la empresa que gestiona la plaza, la UTE formada por Tauroejea 2009 S.L. y Circuitos Taurinos S.L., debido a la situación de pandemia.

Síguenos también en Twitter y Facebook