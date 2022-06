Los forenses descartan que Rubén Calvo matara a Katia por un brote psicótico

Rubén Calvo "sabía lo que hacía" cuando asesinó a Katia en mayo de 2021 asestándole 64 puñaladas en su domicilio de las Fuentes, momentos antes de arrojarse desde su vivienda, un quinto piso. Así lo creen los forenses que analizaron su comportamiento y que se entrevistaron con él. Este miércoles han declarado en la Audiencia Provincial en el juicio con jurado popular que deberá determinar si el acusado es culpable de asesinato.

Descartan así que Calvo matara a Katia por un brote psicótico. Si fuera así, "hubiera perdido el control absoluto de todo y no recordaría nada", señala el forense Eduardo Cantón. Pero el acusado sí admite que discutieron por celos, haberse drogado y otros detalles que "no son compatibles" con esta afección. Cantón cree que está ejerciendo una "memoria selectiva, omitiendo los detalles que cree que le perjudican", motivo por el cual dice no recordar nada sobre la muerte de Katia.

Este especialista señala también que el asunto de los celos "difícilmente entra en acción en un brote psicótico porque éste predomina sobre todo" y señala también que "cuando el sujeto dice que también han sido las drogas está analizando y racionalizando lo que ha pasado".

De la misma forma, tampoco cuadra con un brote psicótico el hecho de que dijera frases como que le iban "a caer 30 años" cuando la Policía trataba de convecerle para que no se tirara por la ventana. "Es incompatible con un brote, no sería una actuación racional ni elaborada, le daría igual todo lo que ocurriese", apunta.

En el informe señalan, además, que "no hay diagnóstico de esquizofrenia paranoide". Rubén Calvo sí padece un trastorno de la personalidad, tiene rasgos narcisistas, baja tolerancia a la frustración y es violento. El alcohol y las drogas le pudieron provocar "una psicosis tóxica, que no es lo mismo que un brote psicótico". "Sabía lo que hacía, no hay una empatía y no encontramos un arrepentimiento real del sujeto, lo que nos lleva a valorar una merma leve de su capacidad pero no una anulación de su voluntad", concluye.

Las psiquiatras del Miguel Servet que le visitaron durante semanas coinciden en que no es esquizofrénico, aunque la medicación que tomara fuera la misma. "La esquizofrenia es enfermedad con una alteración química cerebral y por eso damos medicación, cosa que no sucede en los trastronos de personalidad, aun así damos antipsicóticos para controlar la violencia y la impulsividad", explican.

Sólo el perito de la Defensa dice que Rubén Calvo "cumple los criterios de la esquizofrenia paranoide", aunque nunca visitó al paciente. Su informe se basa en los audios de whatsapp que le entregó el padre del acusado, donde decía cosas sin sentido, y en un diagnostico del centro de Salud Actur Norte de 2016 donde sí aparece la esquizofrenia.

MUERTE VIOLENCIA Y HOMICIDA

En la Audiencia han declarado también los forenses que realizaron la autopsia a Katia. Su conclusión es que se tata de una muerte "violenta y homicida" debida a la "intensa hemorragia" que le provocaron las 64 puñaladas que le asestó el acusado. Le afectaron de tal forma a zonas vitales, como la carótida, pulmones, corazón, hígado y arteria ilíaca, que hubiera sido imposible salvarle la vida. Además, tenía "heridas defensivas en los brazos" y todo apunta a que primero la atacó por la espalda y, ya en el suelo, la apuñaló por delante.

Los miembros de la Policía Científica que analizaron el lugar del crimen han explicado el estado en el que se encontraba la vivienda y los cuchillos que el acusado empleó en su ataque, uno de ellos con la hoja doblada y otro con la punta rota. Además, han señalado que se encontró un papel con el que parece que trató de limpiar uno de ellos. Un detalle relevante porque los forenses recuerdan que si hubiera sufrido un brote psicótico "le importa literalmente nada, no se hubiera preocupado de limpiar el cuchillo porque no tendría conciencia de lo que ha hecho".

Este jueves concluye el juicio. Las partes presentarán sus conclusiones y el jurado tendrá entonces que deliberar.

