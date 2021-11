Los forenses aseguran que el infanticida de Delicias sabía lo que hacía

El acusado de matar a su hija de tres años con un cuchillo, en septiembre de 2020 en el barrio de las Delicias, en Zaragoza, se enfrenta a una pena de 18 años de cárcel. Es lo que pide el Fiscal después de escuchar a peritos y testigos en la segunda y última jornada de este juicio, que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Mañana se entregará al jurado popular el objeto del veredicto para su deliberación y, posteriormente, el juez dictará sentencia. El acusado, por cierto, en su turno de última palabra no ha dicho absolutamente nada.

El Fiscal pedía en un principio 20 años de prisión. Ayer cambió su petición por prisión permanente revisable tras escuchar al acusado, Nossa Churchill. Y hoy, en su informe final, solicita 18 años de cárcel por un delito de asesinato, con el agravante de parentesco, y no le exime por completo por sus problemas mentales -no estaba tomando su medicación y había consumido sustancias tóxicas-. Según los forenses que hoy han testificado tenía sus facultades afectadas en grado medio. Aseguran que Churchill “sabía lo que hacía” y “pudo evitarlo”, y que las heridas que causó a la pequeña iban “dirigidas a matar”. Además, aseguran que no “hay empatía con la víctima” y “en ninguna de las entrevistas muestra arrepentimiento de culpa ni tristeza”.

Además, dicen los forenses que la elección de las puñaladas -en el cuello y en el torax- fue premeditada. “No hay otras lesiones en el cuerpo, ni de tanteo o para causar dolor, sino que son de clara intención de producir la muerte” puesto que se produjeron en “zonas de compromiso vital”.

DECLARACIÓN DE LA MADRE Y DE LOS AGENTES

En le juicio de hoy también hemos escuchado a la madre de la pequeña, que ha prestado declaración tras un biombo y con la ayuda de un traductor. Según ha relatado, el acusado no había agredido antes a sus hijas. Sí que en algún momento decías cosas “extrañas”. Ella había escondido los cuchillos de la casa salvo uno, con el que mató a la niña. Después de una llamada de telefónica, Nossa fue al cuarto donde sus hijas estaban durmiendo. La madre asegura que lo vio agresivo y tuvo miedo. Pidió también ayuda a un compañero de piso. Cuando entró en la habitación se encontró a su hija sangrando por el cuello. Cogió a la niña y bajó a la calle a pedir ayuda.

Por su parte, el acusado salió a la calle y llamó por varios telefonillos avisando de que había matado a su hija. Los agentes de policía que acudieron al lugar de los hechos han relatado que vieron a la niña “agonizando”. Fue trasladada en ambulancia al hospital, donde se le realizó una cirugía de urgencia pero murió debido a la gravedad de los cortes. En cuanto al acusado, cuando fue localizado confesó al momento el crimen. Aseguran que se encontraba en una “situación normal, no opuso resistencia y estaba tranquilo”.

Los forenses, al igual que la Defensa, consideran que Nossa debería ingresar en el centro penitenciario psiquiátrico de Foncalent, en Alicante. Previo a este asesinato, Nossa Churchill fue ingresado en un centro psiquiátrico tras un intento de agresión a un compañero de trabajo en el Parque de Atracciones de Zaragoza.

