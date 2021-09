Los floristas zaragozanos: "20.000 personas en la Ofrenda es una cifra ridícula"

Los floristas aragoneses han mostrado en COPE su decepción con el aforo autorizado finalmente por Sanidad para la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar de este 2021. Serán finalmente 20.000 personas las que puedan participar en la ofrenda y previsiblemente, será necesario realizar un sorteo entre todas las personas que se inscriban en la plataforma que habilitará el Ayuntamiento en los próximos días.

"Este formato de Ofrenda se planificó hace unos meses cuando la situación sanitaria era muy diferente. Ahora mismo 20.000 personas, respecto a los casi 300.000 asistentes de años anteriores, nos parece una cifra ridícula", nos cuenta en COPE Rubén Cebollero, presidente de la Asociación de Empresarios Floristas de Aragón.

Aunque este tipo de Ofrenda reducida supondrá algo de trabajo para las floristerías, no es suficiente para que el sector comience a recuperarse. "Algo trabajaremos pero no va a ser nada comparado con los años previos a la pandemia. Pensamos que en otro tipo de eventos como partidos de fútbol están entrando 20.000 personas en apenas media hora y no pasa nada. Entonces pensamos que es un aforo muy muy reducido", asegura Cebollero.

En 2020, ante la imposibilidad de celebrar cualquier acto multitudinario, el Ayuntamiento animó a los zaragozanos a poner flores en sus balcones en el Día del Pilar: "Iniciativas como esa suponen apenas un 5% de la facturación de un 12 de octubre habitual. Con acciones así se puede notar cierto efecto positivo, pero no deja de ser testimonial. La ofrenda reducida supondrá apenas facturar un 10% de lo que hubiera sido un Pilar normal".

VENTAS IRREGULARES EN UN 2021 DIFERENTE

Tras un mal 2020, los floristas aragoneses han notado un ligero respiro en sus ventas en este 2021 en el que, al menos, sí se están celebrando eventos como bodas o bautizos, aunque sea de forma mucho más limitada. "Llevamos un año algo diferente. A veces trabajamos más, otra veces menos. Sí que es verdad que la gente decora más sus casas, pero al no haber grandes eventos, hemos perdido muchos trabajos", nos cuenta Cebollero en COPE.

Otra actividad que tampoco realizarán los floristas este año es su tradicional bandera de flores en la Plaza del Pilar que suelen realizar en días como el 12 de octubre o en San Valero. "Cuando hacemos este tipo de actos públicos es para que acuda la gente de la ciudad y ahora mismo eso, no se puede realizar", aseguran los floristas.

