Bibliotecas saturadas: 47 plazas para 30.000 estudiantes

Si los estudiantes de la Universidad de Zaragoza tuvieran que darle una nota a la institución académica por la gestión realizada ante la pandemia, lo tendría claro: un suspenso. Saturaciones en exámenes, clases online sin recursos suficientes y espacios de las bibliotecas cerrados son solo algunas de las denuncias de los estudiantes de la Universidad.

El descontento comienza por las clases online. Los primeros cursos universitarios sí tienen más clases presenciales, pero después se va alternando presencialidad con clases por Internet, llegando a ser clases 100% online en determinadas materias. Esto es algo para lo que, aseguran los estudiantes, muchos profesores no están preparados. "Tenemos que ayudarles a que se conecten a las clases. Lo vemos todos los días. Algunos no saben hacer la videollamada, conectar la cámara o el micrófono. No decimos que supieran hacerlo al comienzo de la pandemia, pero en septiembre ya se sabía que las clases serían online y la Universidad no realizó ningún tipo de formación para los profesores. El problema es la falta de previsión. A veces estas en clases online y pasan 10 minutos sin enterarte de nada porque el profesor no ha encendido el micrófono", nos cuenta en COPE, Alicia Yagüe, estudiante de la Universidad.

EL PROBLEMA DE LAS BIBLIOTECAS

Otro problema surge en las bibliotecas. Hay 30.000 estudiantes en la Universidad, sin embargo en la principal biblioteca del campus el pasado sábado solo había 125 plazas disponibles y el domingo se redujeron a 47. "Entendemos que haya que mantener una distancia con la reducción de los aforos en las mesas y aulas, pero el problema es que hay salas de las bibliotecas que directamente se han cerrado", afirma Alicia.

Los estudiantes no entienden el motivo de que se cierren espacios cuando precisamente, habría que abrir más para favorecer una mayor distancia. La escasez de plazas en bibliotecas y salas de estudio provoca que muchos estudiantes deban hacer fila desde las 7 de la mañana para poder tener una mesa en la que estudiar. En ocasiones se han llegado a encontrar con filas de hasta 50 personas antes de las 8 de la mañana esperando a que las bibliotecas abran sus puertas.

Fotos a las 7:30 am. Es una VERGÜENZA que en plena pandemia no haya más que dos salas de estudio abiertas en exámenes finales y el domingo solo una.

Si 48 sitios son suficientes para todos los universitarios, excelente servicio de @unizar



Y, ¿QUÉ PASA CON LOS EXÁMENES?

La reducción de servicios en las bibliotecas y las clases online para mantener la distancia social chocan de lleno con el planteamiento que se realiza después de los exámenes. Estos sí se realizan de forma presencial con aglomeraciones de hasta 100 personas en pasillos esperando para entrar a las aulas. "No entendemos que no podamos dar clase presencial pero sí podamos hacer un exámen 100 personas a la vez. Además, no han tomado medidas como la colocación de filtros y tenemos que estar en pleno mes de enero, con muchísimo frio, con las ventanas constantemente abiertas mientras realizamos los exámenes", afirma Alicia en COPE.

