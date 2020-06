Los espárragos blancos 100% saludables. ¿Cómo prepararlos?

Esta semana en nuestra sección habitual de todos los viernes “Contigo pan y cebolla”, conocemos de la mano de Juan Barbacil, algo más del espárrago. Estamos ahora en plena temporada de recogida del espárrago. Normalmente comienza en la temporada de recogida en abril y finaliza en junio.

Los espárragos blancos son un alimento 100% saludable, una gran fuente de proteínas, y un perfecto antioxidante que ayuda a limpiar nuestro sistema digestivo. El espárrago, al estar compuesto por una alta cantidad de agua, actúa como un potente diurético natural y contribuye a la eliminación de líquidos.

Además, es un alimento bajo en calorías que casi no contiene grasa, por lo que si buscas un alimento saludable que añadir a tu dieta, el espárrago es el candidato perfecto y un acierto seguro.

¿Colesterol alto? Por su alto contenido en fibra, el consumo regular de este producto natural contribuirá activamente a reducir el nivel de colesterol de tu organismo.

CÓMO PREPARARLOS, ESTILO JUAN BARBACIL

Ingredientes:

l manojo de espárragos blancos de Navarra frescos.

l cucharada de sal.

l ½ cucharada de azúcar (yo, personalmente no lo considero necesario, aunque se hace en muchas casas).

l Aceite de oliva virgen extra.

Lavamos los espárragos en agua fría y los secamos con un trapo. Cortamos la parte más dura del tallo y cuadramos su tamaño.

Ayudándonos de un pelador o puntilla, pelamos los espárragos desde debajo de la yema hacia abajo, quitando la parte fibrosa que los cubre. Dependiendo del espárrago habrá que pelar más o menos.

Una vez pelados, los atamos en manojo con una tela o hilo, sin presionar mucho para que no se dañen, pero que queden fijos. Si no tenemos hilo no pasa nada.

Ponemos a calentar agua en una cazuela alta junto con la sal y el azúcar (opcional esto último).

Una vez empiece a hervir el agua, introducimos el manojo de los espárragos dejándolos cubiertos hasta donde empieza la yema. (Es importante que el agua no cubra la yema para que quede tersa y firme).

Si los espárragos tienen calibre extra los dejamos cocer unos 20/25 minutos a fuego suave. (No obstante, podemos pincharlos con un palillo para comprobar el punto de su cocinado.) Es importante no pasarnos de cocción, ya que los espárragos quedarían lavados y sin textura.

Pasado el tiempo de cocción, volteamos cuidadosamente los espárragos en una fuente y los cubrimos con el agua de su cocinado, esta vez cubriendo también las yemas. Dejamos reposar otros 5 minutos.

Aún tibios, sacamos los espárragos del agua y escurrimos. Servimos en un plato y aliñamos con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra (yo recomiendo la variedad manzanilla cacereña).

RECOMENDACIÓN: Es mejor consumirlos en un margen máximo de dos días y siempre guardarlos dentro del frigorífico. El agua la podemos utilizar para hacer purés o cremas.

