Los escolares aragoneses se comprometen contra el cambio climático

75 escolares de Aragón de cuarto y sexto de primaria han sido hoy diputados por un día en el parlamento autonómico. Ha sido en la sesión del pleno infantil de las Cortes de Aragón con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 como grandes protagonistas. Los alumnos han llevado a las Cortes sus propuestas contra el cambio climático y medidas para conseguir un mundo más justo e igualitario.

El compromiso más votado ha sido la lucha por un mundo en paz, seguido de defender los derechos de los más débiles y fomentar el reciclaje de envases. "Nos comprometemos a reutilizar envases y bolsas de plástico para que no lleguen a los bosques, ríos y mares. Nos comprometemos a ahorrar enegria y agua, apagando las luces y cerrando los grifos", aseguraba desde la Tribuna, Diego Hernández portavoz del Colegio Astrónomo Zarzoso de Cella de Teruel.

Los escolares aragoneses toman la palabra en el hemiciclo aragonés / ANNA ABAD

"Me comprometo a reciclar, poniendo en el contenedor adecuado todo aquello que no utilizamos en el colegio y en casa. Me comprometo a no malgastar agua, alimentos ni recursos naturales", afirmaba Ema Orzekauskyte en representación del Colegio Miguel Servet de Fraga.

"Nos comprometemos a defender a los más indefensos, a ponernos en la situación del otro y a cuidar nuestro entorno", eran los objetivos elegidos por Andrea Sanz, portavoz del Colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza. Esta iniciativa forma parte del programa educativo “Abraza tus valores” de Aldeas Infantiles en el que participan 5.700 alumnos de 4 a 12 años de 57 colegios de Aragón.

Otras propuestas llevadas al Pleno infantil de las Cortes han sido usar menos bolsas de plástico, ir a sitios cercanos caminando o en bicicleta y cuidar el material escolar.

