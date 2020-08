Los empresarios de ocio nocturno demandarán al Gobierno de Aragón

Los empresarios de ocio nocturno de Zaragoza presentarán una demanda judicial contra el Gobierno de Aragon. Piden también un plan de rescate al sector. Este jueves se han manifestado a las puertas del edificio Pignatelli, sede del gobierno de Aragon. El ejecutivo autonómico considera los locales de ocio nocturno como uno de los principales focos de contagio de coronavirus y les ha impuesto duras restricciones que afectan a 400 empresas solo en Zaragoza.

Las restricciones comenzaron por la capital aragonesa pero ya se extienden a toda la comunidad. Los locales deben cerrar a la 1, no hay pistas de baile y los grupos se limitan a 10 personas. El daño al sector se califica de "letal" y por ello se emprenderán acciones legales. "Afecta no solo a los trabajadores del sector, sino a muchos puestos de trabajo indirectos como fabricantes o repartidores. Por eso pedimos al Gobierno de Aragón un plan de rescate y estamos preparando una demanda judicial. No nos queda otra alternativa", nos cuenta en COPE Fernando Izcara, presidente de la asociación provincial de ocio nocturno en Zaragoza.

Los empresarios del ocio nocturno piden datos que corroboren si es cierto que su sector está siendo uno de los focos de contagio. Han pedido reuniones al gobierno de Aragon para abordar posibles ayudas o nuevas normativas pero de momento, no han obtenido respuesta: "No nos están diciendo nada. No nos dan ayudas ni explicaciones ni nos dicen cuando podremos abrir. Hemos mandado escritos y ni nos reciben ni nos contestan".

Desde el ocio nocturno sí valoran positivamente el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza que ha puesto en marcha una línea de microcréditos. Aseguran estar en contacto directo y permanente con el consistorio zaragozano, todo lo contrario a lo que ocurre con el Gobierno de Aragón.

