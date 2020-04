Los cursos de monitor de tiempo libre interrumpidos por el COVID-19 pasarán a ser online

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) ha autorizado medidas excepcionales a las Escuelas de Tiempo Libre para la finalización de los cursos que se hayan visto interrumpidos por elcoronavirus. De este modo, los 19 cursos de monitor y director de tiempo libre que actualmente se estaban desarrollando en Aragón pasarán a impartir “a distancia” el máximo posible de materia de acuerdo a la naturaleza misma de los contenidos pendientes.

Quedan exentas de esta Resolución las horas del módulo correspondiente a prácticas profesionales. “Lo que pretendemos es facilitar que se termine lo máximo posible la parte teórica para que, cuando finalice el Estado de Alarma, podamos continuar con la parte práctica. Queremos dotar de calidad en la formación pero sin que haya un gran paréntesis en ella”, explica el director gerente del IAJ, Adrián Gimeno.

El objetivo es limitar el perjuicio que esta situación extraordinaria pudiera provocar en Escuelas y alumnado implicados en el desarrollo de los cursos. Son 295 alumnos y alumnas los afectados por la paralización de esta formación, que les capacita para poder dinamizar o dirigir actividades de ocio y tiempo libre con menores. En el caso del diploma de monitor de tiempo libre, es requerido además para ejercer como monitor de comedor y de transporte escolar o para espacios como ludotecas o actividades de tiempo libre con mayores o personas con discapacidad, aunque no sean menores.

FORMACIÓN A DISTANCIA

Tras la suspensión de la actividad docente presencial de los cursos debido al Decreto de Estado de Alarma, las Escuelas de Tiempo Libre (ETL) de Aragón han dirigido su propuesta de enseñanza online al IAJ.

En primer lugar se trata de garantizar que todo el mundo tenga posibilidad de continuar con la formación, ya que en algunos casos se dan factores como la no disponibilidad de medios técnicos o materiales e incluso la falta de tiempo (algunos continúan su formación de educación reglada, otros trabajan por tratarse de servicios esenciales, otros cuentan con ordenador compartido, etc.) que no permiten seguir el curso en esta circunstancia. Las clases virtuales se imparten fundamentalmente en viernes, sábados, domingos y festivos, aunque esto es decisión de cada ETL.

Las fórmulas escogidas van desde trabajos por temas hasta clases virtuales, video clases, tutorías individualizadas o trabajos en grupo, para lo que se utilizan la plataforma Moodle, el correo electrónico o aplicaciones de videollamada como Skype y Jitsi.

SUSPENSIÓN TEMPORAL

Se recuerda, asimismo, que desde el 15 de marzo también han quedado suspendidos los plazos administrativos y que estos se reanudarán en el momento en que pierda vigencia el estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo. De igual forma, la impartición a distancia de los cursos de monitor de tiempo libre se efectuará online solamente mientras se prolonguen las limitaciones actuales derivadas del confinamiento y la reducción de la movilidad no esencial.

Para cualquier duda, se puede consultar la Resolución en este enlace, enviar un correo a escuelastiempolibre@aragon.es, en la página web de Escuelas de Tiempo Libre de Aragón o en las redes sociales del Instituto Aragonés de la Juventud.

