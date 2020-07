El 50% de los contagios de COVID son por falta de responsabilidad social

La ciudad de Zaragoza registra 166 nuevos casos de coronavirus con 9 positivos más en el resto de la provincia. La capital aragonesa se convierte en el principal foco de contagio de Aragón y en la primera gran ciudad española que vuelve a un confinamiento no oficial pero si muy recomendable. El Gobierno de Aragón pide que nadie salga ni entre de Zaragoza y su comarca para intentar frenar así el contagio de un virus que es ya comunitario.

El experto en coronavirus, el epidemiólogo Juan Jose Badiola, trabaja con el Ayuntamiento de Zaragoza para tratar de frenar la pandemia. Espera que estas medidas den resultado, pero si no, ha avanzado en COPE que solo habrá una posibilidad: "El confinamiento".

No hacen falta, de momento, justificantes para poder desplazarse fuera de Zaragoza porque la Guardia Civil no multará, pero si informará. Además, la Policía Local ya presta especial atención a que no se celebren botellones en la ciudad. Se pondrán sanciones, al igual que habrá multas para quienes no lleven mascarilla. El 50% de los contagios, nos decía Juan Jose Badiola en COPE, se están dando en actividades de ocio sin protección.

"De repente se ha producido una cadena desenfrenada de contagios con gente de nuevo enferma que acude al sistema sanitario. Estamos ante una transmisión comunitaria, con focos que no tienen nada que ver entre ellos. El 50% de los contagios son por falta de responsabilidad social. Cuando volvimos a la nueva normalidad, la gente tenía muchas ganas de juntarse y olvidó que el virus aún sigue aquí", afirma Badiola.

Más allá de Zaragoza capital, hay dos focos de los que debemos permanecer atentos. Uno en Tarazona donde se está a la espera del resultado de 60 pruebas más y hay 8 positivos oficiales. Mientras, en Caspe se estudian 20 posibles casos entre jóvenes menores de 19 años. Uno ya ha dado positivo. Como medida de prevención, el Ayuntamiento de Caspe cierra las peñas. En esta nueva oleada, la mayoria de los contagios se dan en jóvenes y muchos de ellos son asintomáticos, pero ya se han registrado 71 ingresos, 6 de ellos en la UCI. En Zaragoza, se va a contratar a trabajadores sociales para reforzar las plantillas de los centros de salud en el rastreo de casos.

