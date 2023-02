Los centros de salud con más de 3 días de demora tendrán consultas de apoyo a partir de este miércoles, 1 de marzo. Forma parte del acuerdo que firmaron el Salud y los sindicatos médicos CESM y FASAMET, que incluye también medidas para reducir la carga burocrática y limitar las agendas a 35 pacientes diarios en medicina de familia y 28 en pediatría.

Todas las citas deberán estar disponibles y visibles en el Salud Informa. Cuando se supere el límite de pacientes y haya una demora de más de 3 días laborables para atención presencial, se podrán establecer consultas de apoyo. Serán fuera del horario habitual del centro: de 15 a 17h si tiene horario de mañanas; y de 11 a 13h del día siguiente en los consultorios de tardes.

Las gestionará admisión, es decir, no estarán visibles en el Salud Informa. "La población tiene que saber que la forma de citarse con su profesional habitual es la misma, lo que cambia es que cuando llega al paciente 36 y no tiene cita, cuando llame por teléfono le ofrecerán la consulta de apoyo, pero no debemos generar una falsa expeactiva de que donde había 10 consultas ahora va a haber 13", explica Javier Marzo, responsable de Atención Primaria y Hospitales del Salud.

Las direcciones médicas de Atención Primaria de cada sector supervisarán la actividad de estas consultas para adecuar la oferta a las necesidades y demoras reales de cada centro de salud. Las previsiones apuntan a que haya entre 35 y 40 agendas de apoyo en todo Aragón y parece claro que centros de salud como el de La Jota o Valdespartera contarán con esta herramienta, pero el seguimiento será diario, en función de la demanda asistencial.

Las atenderán equipos voluntarios y rotatorios, que recibirán una retribución adicional. Los mayores de 55 años que ya no hacen guardias podrán hacer una tarde adicional a la semana.

MENOS BUROCRACIA Y MEJOR RETRIBUCIÓN

Este mismo martes, 28 de febrero, se publicarán las instrucciones para desburocratizarlas consultas de Atención Primaria. Entre las medidas más destacadas figura que las bajas médicas de pacientes hospitalizados no tengan que pasar por los consultorios, que tramitarán solo los partes de renovación. "La incapacidad temporal lo emitirá el clínico responsable del paciente, allá donde esté, ya sea en el hospital, en una consulta externa o en el centro de salud", señala Marzo.

Lo mismo sucederá en el caso de las recetas: las emitirá el facultativo que establezca la pauta terapéutica, quien será responsable del informe para la continuación del tratamiento. Hasta ahora, en los hospitales se fijaba un ímite de 90 días para pautar medicación, que ahora se extiende a 365 días. Por otra parte, el propio especialista tramitará las visitas de seguimiento y los informes de realización de pruebas.

En los centros de salud con más de 1.600 tarjetas sanitarias de media, se crearán nuevas plazas y todos tendrán consultas de alta resolución de enfermería de aquí a final de año.

Además, se mejoran las condiciones de los profesionales que realizan atención continuada en los centros de salud abiertos las 24 horas, de modo que si sobrepasan las 720 horas anuales en jornada complementaria percibirán un extra del 25% adicional por hora sobre el precio de guardia habitual. También se garantiza el descanso entre jornadas posterior a la realización de guardias, en el día posterior a la guardia y cuando quede garantizada la asistencia a los pacientes.

Habrá complementos para tutores MIR y colaboradores docentes; por acumulación de cupos; y para quienes atiendan a población de entre 7 y 13 años o de más de 80, que necesitan más atención que el resto.

