Los casos por el brote de gastroenteritis suben a los 416 en Tarazona y sus alrededores

Siguen aumentando los casos por el brote de gastroenteritis en Tarazona y los pueblos aledaños. La última actualización nos deja un total de 416 casos en la zona. Así, continúan por el momento las restricciones en el consumo de agua de la red de abastecimiento en los municipios de Tarazona, Torrellas, Los Fayos y Novallas por el hallazgo de quistes del protozoo de Cryptosporidium en el tramo del río Queiles donde estos pueblos captan el agua de la red de abastecimiento.

Es en Tarazona donde se concentran la mayoría de los casos pero en Novallas, municipio cercano a la localidad turiasonense, ya se han registrado 6 afectados. Uno de ellos ha dado positivo en heces en el protozoo que está detrás de todo este brote. Se ha prohibido beber agua del grifo ni usarla para cocinar o lavarse los dientes. Una medida que se extiende a Torrellas y Los Fayos, donde por el momento no hay ningún afectado. En Tarazona llevan así ya casi 2 semanas.

Y es que el parásito que causa el problema ya no está solo en la red de agua y en los depósitos. Ahora se ha encontrado en el tramo del río Queiles de donde todos estos municipios captan el agua. Pero seguimos sin saber qué lo ha provocado. El Ayuntamiento de Tarazona ya ha avisado de todas las investigaciones realizadas a la CHE. El Gobierno aragonés ha contactado también con Navarra y Castilla León.

Continúa, así, la investigación del foco del problema para conocer dónde y cómo se produjo la contaminación del agua. Se han movilizado recursos de Sanidad, Medio Ambiente, Agricultura y el Seprona de la Guardia Civil. Saberlo será clave para que el tratamiento sea efectivo.

CONFIANZA EN LOS CONTROLES

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha insistido en que los controles no han fallado. Pero hablamos de un parásito que no se controla de forma habitual. Y que, además, no se elimina con el cloro. "Lo que estamos haciendo ahora es una desinfección, estamos vaciando progresivamente los depósitos mientras seguimos manteniendo el suministro a la población para toda aquella actividad que no sea para beber", ha declarado.

El agua sí se puede utilizar para la higiene personal o para uso industrial. A la población se le están dando garrafas -6 litros de agua por familia- para aliviar el coste económico que supone. Pero Jaray insiste en que no hay problemas de suministro: "No hay falta de suministro en ninguno de los comercios que la suministran. Lo que queremos es aliviar un poco la situación. Se han comprado del orden de 40.000 litros de agua y se están distribuyendo a la población en garrafas. Hemos analizado otras alternativas como el suministro con cisternas o depósitos provisionales. Pero la solución más práctica e higiénica es el suministro con garrafa".

De la misma manera, se ha repartido en el recinto ferial y a través de las 6 asociaciones de vecinos de los barrios. Están colaborando medio centenar de voluntarios de cofradías, el Centro de Mayores y Cáritas. Desde el viernes se han suministrado, además, casi mil litros de agua embotellada a cuatro colegios de la zona y la escuela infantil municipal, que cuentan con comedor escolar. Cruz Roja Tarazona ha repartido más de 600 litros de agua a familias y vecinos vulnerables de la localidad.

