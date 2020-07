Los barrios de Actur y San José aumentan sus contagios por COVID

Zaragoza capital y su comarca, junto con las zonas de Bajo Cinca, Bajo Aragon Caspe y Monegros, retroceden a la fase 2 de la desescalada y se termina la flexibilización. Por zonas sanitarias, la más afectada es el barrio de Delicias en Zaragoza con 35 nuevos casos. En solo dos días acumula 65 positivos. La segunda zona más afectada es el barrio zaragozano de San Jose con 29 contagios, seguido de los 24 del zaragozano barrio del Actur.

Allí, Paco Lazaro de la Asociación de Vecinos Actur – Rey Fernando, nos cuenta en COPE que las terrazas de los bares siguen llenas y que no siempre los clientes llevan mascarilla: "La gente a nivel de terrazas, parece que no está muy preocupada porque los veladores están totalmente llenos".

El problema no solo es el aforo de las terrazas, sino que muchos vecinos siguen sin utilizar mascarilla cuando se sientan en los veladores. Ahora, es obligatorio llevar la mascarilla puesta en todo momento bajo sanciones de 100 euros. Por eso, desde esta Asociación de vecinos del Actur piden al Ayuntamiento que los Policias Locales en segunda actividad se reincorporen al servicio para vigilar el cumplimiento de la normativa sanitaria.

"Al Ayuntamiento le hemos solicitado que los munipales que están en segunda actividad, que aún no están jubilados, se reincorporen al servicio para poder controlar las terrazas. Asi habría más efectivos de Policia en los barrios que pudiesen llamar la atención de quienes no llevan mascarilla, controlar los aforos de los bares e incluso, multar", nos cuenta en COPE, Paco Lázaro.Además, se han detectado 23 nuevos positivos en la zona de Via Universitas, 17 en Sagasta y 11 en Las Fuentes. Fuera de la capital destacan 11 positivos más en el brote de Caspe y 18 en Mequinenza.

