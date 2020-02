El 80% de los autónonos aragoneses considera que en 2020 seguirá la desaceleración económica

El 80% de los autonómos aragoneses cree que la economía va a empeorar y solo un 16% prevé contratar trabajadores este año. El 27% cree incluso que despedirá. Así se desprende de una encuesta de ATA, la asociación que los agrupa, a 400 profesionales, el 44% con asalariados a su cargo. Dos de cada tres rechazan la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Los autónomos valoran positivamente medidas como pagar las cuotas por días trabajados, la exención en los periodos de maternidad o patermnidas; o cotizar desde el día efectivo de alta. Pero rechazan de plano la subida del Salario Mínimo. José Luis Perea, secretario general nacional de ATA.

"No existe parangón, no se puede subir un treinta por ciento en dos años", ha asegurado Perea, que ha sido claro al añadir que "la realidad es la realidad" y que "los datos son los datos y que al final este tipo de medidas, que consideramos populistas, al final trascienden en que se amortizan puestos de trabajo, se da mucho empleo en la economía sumergida y al final realmente los negocios no están para soporta un 30% más de coste salarial".

Aragón es la tercera comunidad que más autónomos ha perdido en enero: 715. ATA acusa al Gobierno de Aragón de mirar para otro lado, con una ley sin presupuesto y sin medidas concretas, como ampliar la tarifa plaza, reducirla para menores de 35 años, mujeres y medio rural, ayudas a la contratación o formación. Mayte Mazuelas, presidenta de ATA.

Mazuelas también ha sido rotunda: "A mi, desde luego, no me gusta ir por la calle y que un comerciante, un hostelero o un autónomo me diga que ha en prensa la Ley del Autónomo pero que no sabe en qué le ayuda. Me tengo que callar porque no hay ninguna medida que ayude al autónomo aragonés".

Hay que recordar que uno de cada tres autónomos sufre morosidad, pública o privada. Y un 16% tarda más de 6 meses en cobrar sus facturas. El 5% incluso más de un año.